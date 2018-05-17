吃西瓜能護眼…紅肉、黃肉營養不同 4族群吃瓜要小心

2018年05月17日 22:06 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

每到夏天，甘甜多汁的西瓜常是民眾消暑的良伴，然而在吃西瓜時，不少人都想知道「能不能將西瓜皮和西瓜籽一起吃下肚呢？」

內湖國泰診所營養師張斯蘭表示，西瓜皮的甜度和熱量不高，與果肉一起打成汁，比光用果肉打的西瓜汁熱量來得低；另外，也可以把皮切薄片，加入適量的蒜末、白醋、香油及糖調味，製作涼拌西瓜皮。

曾有國外研究顯示「西瓜皮富含的瓜胺酸，在人體內會轉化成精胺酸，有類似威而鋼的效果」，台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師黃奎祐提醒，西瓜皮偏寒涼，體質虛寒者吃多了，反而會影響氣血循環。

至於西瓜籽，中醫認為屬性平和，可以放心食用。營養師則說，西瓜籽不會對腸胃造成不良影響，但因為無法消化，即便吃下去也是完整排出，沒有任何功用。

（圖片來源：康健雜誌）

紅肉、黃肉西瓜的營養不同

張斯蘭指出，紅肉西瓜的鉀離子含量較高，有助於降血壓及維持體內電解質，且富含茄紅素，能延緩衰老、預防攝護腺癌，還有維生素A，為顧眼的營養來源。

黃肉西瓜的維生素A含量雖然不及紅肉西瓜，但其含有玉米黃素，也能發揮保健視力的功效。

然而，無論紅肉、黃肉西瓜，含水量都超過90%，夏天適量食用可補充水分，預防中暑。

（西瓜汁香甜順口，小心別因此喝過量。圖片來源：馬景平）

西瓜不要晚上吃 打成果汁注意別喝過量

張斯蘭認為，將西瓜打成果汁，不至於破壞營養成分，但因為香甜順口，常令人不小心喝過量，且市售的現打果汁大多會加糖，所以如果不想攝取過多熱量，最好還是直接吃西瓜。

她建議，以裝8分滿的飯碗為1份計算，成人男性1天最多攝取4份西瓜，女性1天最多3份，小孩不超過2份。此外，在飯後吃西瓜，人體較容易吸收脂溶性的茄紅素。

而從中醫的角度來說，應避免在晚上食用生冷的西瓜，才不會引發腸胃不適，或是因為頻尿影響睡眠。

4族群吃西瓜要當心

黃奎祐提到，西瓜有清熱除煩、解暑、生津止渴、利尿等效果，也能促進腸胃蠕動、改善便秘，不過，由於屬性寒涼、含糖量高，以下族群須特別留意：

1. 體質偏寒、年長者

身體代謝功能較差，若食用屬性寒涼的西瓜會影響腸胃吸收養分，也容易腹瀉。

2. 糖尿病、腎功能不佳

西瓜含糖量偏高，容易影響糖尿病患的血糖控制。而腎功能不好的人，吃西瓜會影響水分代謝，使下肢水腫。

3. 口腔潰瘍、感冒發燒

糖分容易引起發炎，若將含糖量高的西瓜吃下肚，恐使症狀更嚴重。

4. 月經、懷孕期間的女性

月經期間飲食忌寒涼，以免血瘀、經血排出不順。懷孕時，因為內分泌變化導致胰島素不足，影響身體控制血糖的機制，吃西瓜更容易使血液濃度升高，嚴重的話會引發妊娠糖尿病，甚至有早產、流產的危險。

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(中時電子報)