美國小型股指數創新高

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由於美國經濟表現相對優異，加上稅改效益助攻，使投資人對中小企業前景更加樂觀，帶動周四美國小型股指數續創新高。

分析師認為，美經濟強勁有利中小企業表現，並且與跨國企業相比，中小企業也較不受保護主義與貿易紛爭的影響。

小型股指標羅素2千指數（Russell 2000 index）周三上漲1％，收在1,616.37點，刷新1月23日的收盤高點，周四開盤續創新高，上漲0.4％至1,623.22點，該指數今年累漲逾5％，漲幅超越標普500指數的1.8％與道瓊工業指數的0.2％，後兩者自今年1月締造歷史新高後，累跌逾5％。

近日公布的數據顯示，全球經濟動能可能減弱。今年首季歐元區經濟成長趨緩，日本在第1季經濟陷入衰退，終結28年來最長擴張紀錄。

相較於歐日前景略顯黯淡，美國經濟則仍屬強勁，使投資人蜂湧搶進小型股。另一個推升小型股的原因在於稅率，過去中小企業的實質稅率往往高於大企業，稅改後可望因稅率調降而提振獲利。

分析師表示，投資人看好美國與他國之間的貿易衝突不太可能波及國內企業獲利，是近期小型股相對走穩的主因。根據美銀美林上月公布報告，標普500企業的營收有3成來自海外，反觀羅素2千企業的海外收入只占21％。

富國銀行投資研究所全球股市及技術策略師沙馬納（Sameer Samana）表示，「儘管大家都在擔憂貿易和關稅紛爭，但小型股大多以國內營運為主，比較不受影響。」

此外，近期美國與其他地區的經濟前景出現分化，為小型股漲勢帶來助力，因為小型股與美國經濟的連動大過於跨國企業。

(工商 )

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