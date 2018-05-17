楊丞琳天生「打槍臉」 自爆沒人敢示愛

楊丞琳。（八大提供）

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楊丞琳和藍正龍。（八大提供）
藍正龍劇中探險造型。（八大提供）

台視、八大電視《前男友不是人》將在週五(18日)晚間首播，劇中楊丞琳和藍正龍在學生時期談了一段青澀戀愛，但她透露其實念書時，自己並沒有難忘的被告白經驗，「身邊的朋友都說我天生一副打槍臉，就是感覺人家跟我說什麼，我都會說不行或不要」。

從小因為目標明確，立定志向要當藝人，楊丞琳在求學階段，並未花太多心思在男女之間的感情上，唯獨國中時曾發生過一段被學長追求的往事令她難忘，「他那時在班上的窗戶外面想偷看我，我覺得很無聊，一氣之下就衝去把窗戶關起來，還怒問:『看什麼看?』」結果沒注意到窗戶是透明的，所以關上窗後，學長還是很清楚的看到她，讓楊丞琳當下覺得非常丟臉，如今回想起來，她笑說:「這算是在出道前，難得有人主動對我表現他喜歡我的事了！」

藍正龍則為這部戲嘗試許多造型變裝，除了降齡扮稚嫩的17歲高中生、白長髮大魔王外，他在首集裡一副蓬頭垢面的探險背包客造型，顛覆他近期給大眾成熟穩重的印象。他也首次嘗試用新的方式演出，「我覺得這部戲是要很生活的，所以這次都沒有看劇本拍戲，希望能傳達一種不是事先設計過的感覺，再加上因為跟楊丞琳、海裕芬熟識，彼此之間在演戲上的撞擊還蠻好的」。

自5月18日起，每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )

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