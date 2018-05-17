俄擴大部署巡航導彈 射程覆蓋沿地中海國家

2018年05月17日 22:46 中時電子報 盧伯華

俄製「口徑」巡航導彈射程長達2500公里，在前兩年打擊伊斯蘭國恐怖組織時有傑出表現。圖為去年9月俄國艾森號驅逐艦在東敘利亞地中海面發射口徑導彈。（圖／美聯社）

隨著美俄雙方在敘利亞戰事升級，俄國已決定擴大部署有「俄版戰斧飛彈」之稱的「口徑」(Kalibr)巡航導彈，讓它長期在地中海地區備戰執勤。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普丁在軍事工作會議上表示，之所以採取這一措施，是因為敘利亞受到國際恐怖分子襲擊的威脅仍然存在。此外，海上遠航、演習和訓練的做法應該繼續下去。他說，今年計劃完成102次艦船和潛艇的遠航。

報導說，「口徑」導彈由俄羅斯革新家設計局研製，射程約2500公里，2015年首次在敘利亞使用，此後多次被用於打擊IS武裝分子，表現出色。今年初俄國海軍總司令科羅廖夫海軍上將就得意洋洋地表示，俄國海軍在敘利亞阿拉伯共和國境內獲得了反恐怖主義組織戰鬥的寶貴經驗，地中海航母艦艇群行動期間向伊斯蘭國投下了100枚巡航導彈，完成了400多次戰鬥飛行，擊毀了1250多個非法武裝目標。

此款導彈外形類似於美國「戰斧」，因此被外界稱為俄羅斯版「戰斧」飛彈。由於射程超過2000公里，部署在地中海的「口徑」巡航導彈可威懾地中海沿岸的全部國家。

最先裝備「口徑」巡航導彈的是俄羅斯裡海艦隊的輕型護衛艦，明年俄國太平洋艦隊也將新增6艘小型導彈艦配備「口徑」導彈。

此外，「口徑」巡航導彈也有潛射型號，現役的核潛艇在升級過程中也將增加「口徑」巡航導彈。去年俄羅斯國防部副部長鮑里索夫曾表示，兩艘945A型核潛艇正在遠東的紅星造船廠接受升級改裝和維修。升級的項目包括更換武器設備，配備「口徑」巡航導彈，並且還將更換導航、生命維持等其他系統。

(中時電子報)