中山分局員警包庇色情酒店案 檢調聲押涉案6員警

2018年05月17日 23:13 中時 陳志賢

檢調偵辦台北市警中山一派出所員警包庇轄內色情酒店案，調查局北機站執行第3波偵查行動，17日清晨搜索中山分局並約談中山分局行政組巡官吳翊銘等6名現職及退休員警到案，檢方訊後依6人涉貪汙罪，向法院聲押禁見。

6名涉案官警，除了吳翊銘之外，還包括現任台北市保安大隊小隊長曾紀勳、長安派出所警員楊智清、大理所副所長侯朝斌、台南市警局偵查佐顏子恩以及退休警員馬國棟。

中山分局中一所前所長林崇成等官警，被控按月向轄區酒店「曉」收賄4萬元，逢年過節加碼至8萬，長達2年多，北檢今年3月依貪汙罪聲押禁見林崇成、巡佐陳宏洲、紀炳場、警員郜振傑4員警獲准、酒店業者巫蕙玲、胡錦蓮涉嫌刪除對話紀錄企圖滅證，一併收押、中間人鮑銘璞交保10萬元。日前檢方已聲請延押林崇成4員警及2業者獲准。

檢調近日密集借提業者並分析查扣資料，懷疑中一所轄內的台式酒店「嘉麗寶」、會員制酒店「FAIR LADY」有買通員警護航性交易。

檢調先在5月7日深夜突襲搜索這2家酒店，查扣酒店內帳等資料，約談綽號「JO媽」的曾姓女老闆等業者及小姐查證。

北機站17日凌晨再發動搜索，搜索中山分局，約談包括行政組巡官吳翊銘等5名現職員警。另外退休員警馬國棟也被帶回。

(中時 )