成大TO.拉酷社走過10年 讓多元性別者不再孤單

2018年05月17日 23:06 中時 曹婷婷

成功大學TO.拉酷社是台南地區第一個校園多元性別社團，走過10年，選在517國際不再恐同日，舉辦10周年回顧展。(曹婷婷攝)

成功大學TO.拉酷社是台南地區第一個校園多元性別社團，走過10年，選在517國際不再恐同日，回顧成大校園10年來的性別平等演進，也喊話希望校方能以官方具體行動給予支持，20日下午將在校園舉辦粉紅點活動，穿上粉色衣物、手舉粉紅氣球，表達對多元性別的支持。

「你並不孤單，有人會與你站在一起。」成大「TO.拉酷」社長廖傑恩14歲出櫃，擁有父母和國中輔導老師的包容理解，自認為幸運的他說，然而，很多同志朋友並沒有這麼幸運。

廖傑恩說，性別社團存在是為了讓更多人獲得幸運，期盼藉由展覽讓更多人了解成大校園性別平等的演進。走過10年，社會和校園風氣都較為開放，「TO.拉酷」也成了同志學生們很重要的支持網絡。

成大學務長洪敬富表示，「人類社會不該因為性別、族群或年紀有所差異，成大也會繼續以尊重多元性別的理念，打造友善校園。」圖書館館長王健文、藝術中心主任簡聖芬、「TO.拉酷」創社指導老師李欣純醫師、性別教育平等委員會曹玫蓉老師等人也到場支持。

首屆社長許斐凱寫下感言，回憶當年爭取創社是「意外美好的起點」，原本擔心遭受攻擊或不被學校允許，沒想到整件事情意外地順利，一周內就蒐集到20位創始社員的連署。

第2屆社長何家維說，參加社團對自己的人生影響巨大，還記得第1次參加社團會議後，當晚在被窩裡掉淚，「那是一種巨大的感動，像是經過長年孤單的大海漂流，終於來到一座小島，才發現自己並不孤單，又在島上認識了許多有志一同的夥伴，搭造彩虹戰艦，朝性別和平出發。」

10年來，「TO.拉酷」除了積極對社會喊話，搭上婚姻平權熱潮，響應並籌畫一系列活動，更加入全台大專院校性別相關社團、成立學生促進婚姻平權聯盟，也持續在校內耕耘性別友善風氣，他們曾在校內雲平大道燈桿綁上彩虹布條、紅絲帶等象徵物，在學生活動中心外牆掛上不同顏色旗子，為多元性別發聲，喚起大家對這些議題的關注。

社團指導老師柯乃熒期待，第2個10年能持續相互支持校園多元性別學生，參與同志遊行、舉辦粉紅點、參與學校性別平等教育委員會，也繼續積極參與社會及校園的同志平權運動，參與政策制定，勇敢發聲，更希望更多年輕老師參與，讓成大校園成為台灣性別友善的典範。

「TO.拉酷」10周年特展與多元性別主題書展，選在人來人往的總圖書館1樓大廳開幕，呈現創社草創時期，以及多年來如何持續致力性別友善，走出校園參與同志遊行和性別倡議，還有多元性別經典的主題電影提供入館閱覽，同時也在光復校區雲平大樓櫥窗展示靜態圖文。

(中時 )