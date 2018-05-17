川普財務報表公布 a片女星 封口費可能多達750萬台幣

友善列印
中時

美國政府政風單位官箴局於當地時間16日接露的檔案顯示，川普曾於去年給了他的私人律師柯恩（Michael Cohen）超過10萬美元，顯然是因為柯恩先幫他代墊，付給疑似與川普有染的成人片女星的封口費。

川普將自己2017年的財務報表交給美國官箴局(U.S. Office of Government Ethics)，報表隨後依法公開。法新社17日報導指出，檔案顯示，2016年柯恩代表川普的「花費」，在10萬1美元到25萬美元之間。報導稱這顯然跟柯恩先前幫川普代墊給豔星的封口費有關。

事情的起因是A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）自爆於2006年與才跟現任妻子結婚1年的川普婚外情，發生性關係。川普對此否認。

到今年2月柯恩宣稱自己拿了13萬美元給丹妮爾絲，但強調是自掏腰包，川普並未涉入。

原本川普不承認有給封口費，但5月3日川普的新律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）表示，律師(柯恩)付給「暴風女丹妮爾絲」封口費，川普已分期償還，等於間接承認封口費一事為真，川普也在推特證實朱利安尼的講法，表示柯恩每個月都有收到錢。

儘管川普宣稱他是透過每個月付給柯恩的律師聘雇費還柯恩錢，但仍遭質疑未依法申報這筆貸款或還錢。

然而問題是當初柯恩聲稱給丹妮爾絲的錢只有13萬美元，川普的聲報資料卻顯示川普最多可能給了柯恩25萬美元(約相當新台幣750萬元)，換句話說，如果這些錢實際上都是用來償還代墊封口費的，意味著川普陣營最多可能付了750萬元新台幣的封口費給a片女星。

(中時 )

歐盟周五起實施阻礙性法律　防堵… 沃爾瑪上季獲利下滑　但EPS優於…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。