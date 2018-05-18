冷氣連吹兩個月沒很貴？網：「花1千6吹電扇省在哪」

2018年05月18日 00:01 中時電子報 林郁庭

前幾天有網友PO出電費帳單1636元，表示「家裡兩台冷氣從3月開始每天都開24小時沒關」。（圖/翻攝自爆廢公社）

這兩天超夯新聞話題「2台冷氣開25度，連2個月開24小時，電費帳單竟只要1636元」，近日就有網友在論壇上打臉，認為「台灣3-4月的天氣，吹冷氣實際上都是冷氣在送風啊」他認為「送風=把外面的風吹進來對流而已」，因此狠酸「這不就代表開風扇電費花一千六」。

有網友在網路論壇《wetalk》發表看法，他說「台灣3-4月的天氣，有時還會突然很冷降到2x度、甚至低於20度，開冷氣定溫25度，實際上都是冷氣在送風啊」。他打臉「根本和開電風扇一樣，頂多加了除濕的功用而已」，因此他反駁「開兩台風扇電費一千六，還會被說是便宜嗎？」

該名網友解釋，簡單以車駛道路比喻，傳統冷氣運轉模式像走走停停的塞車一樣，「不夠冷的時候，壓縮機就運轉，到設定冷度之後，壓縮機就停工休息。」變頻冷氣機則是「不會走走停停，只是走慢一點」、「冷氣最耗電的就是壓縮機剛啟動的前幾分鐘，變頻等於說是讓壓縮機一直在運作自然省電」。

該名網友認為，最近這則新聞的主角，能讓兩台冷氣在3-4月電費只要一千六的原理在「溫控」，但變頻冷氣的壓縮機「會在達到設定溫度時，變成以較低的轉速持續送出冷氣；甚至當室外溫度較室內低時，則改為送風來保持室內溫度」。所以他認為「3-4月實際上壓縮機全速運作的時間並不長，真正的電費還是要看7-8月的炎熱時段才準啊！」他認為在這個時間PO這種吹冷氣的電費帳單，會誤導很多人誤以為夏季吹冷氣也是這種電費。

文章一出，吸引許多網友熱議，「長知識了」、「坐等夏季電假出現時的帳單文才準」、「其他時間根本是當電風扇用，正解」、「壓縮機沒運轉跟電風扇吹24h有87%像」、「但變頻的真的都比傳統較省電為真」、「兩種條件要符合1.變頻2.噸數夠」。

(中時電子報)