律師說法》戴秘錄眼鏡嘿咻 援交妹被迫「再來一次」

2018年05月18日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

台北市一名男子疑為省下每次五千元援交費，援交時，竟大費周章準備近萬元針孔器材偷拍援交過程，日前，他戴著會發出紅色閃光的眼鏡，床頭又擺放會發出藍光的手錶援交，被援交妹識破，未料他被發現後卻威脅：「不戴套免費再來一次！」援交妹憤而報案。

●●法律評析

女子驚覺遭偷拍，賴嫌竟嗆稱：「你想贖回偷拍帶，必須讓我不戴套子再做一次。」並恐嚇「妳找幾個人來，我就要殺幾個人」，還威脅將把性愛影帶散布，男子以偷拍帶恐嚇女子的行為可能觸犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪。而男子利用針孔眼鏡偷拍，是無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論或談話者，有可能觸犯《刑法》第315條妨害祕密罪。

男子「白嫖」的行徑則觸犯《刑法》第339條第2項詐欺得利罪，性交易雖屬不法之行為，但女子以其性服務賺取酬勞，仍是屬於身體勞動之價值，故該酬勞亦為財產利益，男子一開始即準備偷錄的工具，表示他原本有以此威脅女子讓他白嫖的意思，卻和女子為性交易之約定，而使女子陷於錯誤以為男子會付費，進而因陷於錯誤而同意和男子發生性行為，使男子獲得財產上之不法利益，故男子之行為已構成詐欺得利罪。

◎補充相關條文

刑法第305條恐嚇危害安全罪：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事，恐嚇他人致生危害於安全者，處兩年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

刑法第315條之1妨害秘密罪：「有左列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：

無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論或談話者

無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論或談話者。」

刑法第339條詐欺罪

意圖為自己或第三人不法之所有第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金(詐欺取財罪)。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同(詐欺得利罪)。

(中時電子報)