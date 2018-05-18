「山水婆」新加坡南洋料理5／18日開幕慶買一送一

2018年05月18日 00:16 工商 曾麗芳

看好台中的高消費力，國際級餐飲品牌爭相進駐台中！包括泰國料理名店「WOO」及「山水婆」新加坡南洋料理，二大跨國餐廳都將於5月18日正式登場！其中，「山水婆新加坡南洋料理」5/18日開幕當天，特別祭出買一送一優惠吸客。

值得一提的是，「山水婆新加坡南洋料理」不僅是新加坡市占率7成的餐飲原物料大廠，所研發的餐點，更是李光耀宴請貴賓時指定的國宴料理，台灣取得代理權後，以一中商圈做為「山水婆」海外首家旗艦店，從最多元的美食聚集區開始布局中台灣餐飲市場！

「山水婆新加坡南洋料理」5/18日開幕當天，特別祭出買一送一優惠，凡手機、身分證、信用卡、汽機車號或各種證件，其中有5、1、8三個數字者，現場出示並點用180元套餐，即可獲贈同品項套餐券一張；此外，凡於5月31日前，於一中店打卡按讚並分享文章者，有機會獲得365張餐券，免費吃一年山水婆！

「山水婆」新加坡南洋料理台灣區執行長高玉明表示，在新加坡，有一群來自中國、印度、馬來西亞等地的移民勞工，為了生活，在當地做一些挑磚塊、搬木料的粗活，工作時大多包著紅頭巾，被統稱為三水婆。

高玉明表示，三水女子早出晚歸，縮衣節食，往往是一餐肉骨茶、一張木板床，便是一生！而「山水婆」餐飲品牌便是取其諧音，代表飲水思源，更蘊含新加坡多元族群、落地生根與融合的飲食文化。

「山水婆」新加坡南洋料理以代表新加坡庶民美食的咖哩雞、海南雞飯、肉骨茶、叻沙等四大料理為主軸，提供單點，或加價升級套餐的服務。

以咖哩雞來說，特別選用大量的薑黃、南薑、咖哩、辣椒為基底，搭配雞肉，馬鈴薯燉煮，最後再加上風味甜濃的椰奶做收尾，口味獨特迷人！無論是搭配白飯或法式麵包一起品嚐，均可感受到濃烈的南洋風味。

海南雞飯可說是新加坡國民最愛的美食，山水婆是以生薑、大蔥、南海香料等精心調配成南海雞醬，搭配上雞肉一起蒸煮，起鍋時，散發獨特香氣，雞肉入口滑嫩。

肉骨茶屬於潮州派口味，湯頭以東南亞白胡椒及特有的香料加上精選台灣豬、蒜頭，細火慢熬而成。清澈的湯汁帶有濃郁蒜香與胡椒的香氣，入口溫潤順口。

還有一道叻沙，主要是以咖哩、南薑、香茅、椰奶及多種南洋香料調製成叻沙醬，搭配上粗米粉或是麵條呈現；道地的南洋做法，呈現濃郁的香辣口味，令喜愛南洋美食的饕客一嚐上癮。

(工商 )