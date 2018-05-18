太離譜！美國25歲男子假扮高中籃球員遭逮捕

2018年05月18日 00:15 中時電子報 黃及人

《Dallas News》昨天報導，一位25歲名叫波特利(Sidney Bouvier Gilstrap-Portley)的美國男子，竟然假扮自己是17歲高中籃球員理查生(Rashun Richardson)，打了將近9個月達拉斯的地區高中聯賽，直到上周才遭前高中教練揭穿逮捕！

波特利算是相當狡猾，他先在地平線高中入學，假裝自己是哈維颶風的受災難民，藉此博取同情進入高中就讀，隨後轉學到山頂高中，且加入籃球校隊，表現還獲當地聯賽票選最佳進攻球員，甚至還跟14歲的同校女同學約過會。

「波特利利用哈維颶風，當作進入當地學校的藉口，」達拉斯獨立學區發言人哈里斯表示，「他很狡猾，知道我們會接納因為受到哈維颶風影響的難民。」波特利上周五已經遭到當地警方逮捕，他將面臨一連串竄改政府文件的指控。

整件事件被拆穿的原因，是波特利昔日高中教練今年4月發現自己7年前帶過的高中球員，竟然出現在場上比賽才告揭穿，這名高中教練隨即警告山頂高中教練，「我很久以前帶過的高中畢業球員，現在竟然幫你打球！」

看到這則匪夷所思的新聞，熱火後衛韋德不禁發推，「他最好場均43分，而且是在第4節不打的情況下拿到的。」充分嘲諷波特利都已25歲了，還想假扮高中球員欺負年輕人的作法，問題是怎麼都沒有同學或教練看破呢？

(中時電子報)