《紐時》：在高科技貿易上，美陸可能「分手」嗎？

2018年05月18日 00:16 中時 王嘉源

《紐約時報》中文網17日指出，當今這個時代可說是由美陸經濟關係定義的。這一關係協助大陸數億人擺脫了貧困，為美國消費者提供了買得起的iPhone和其他設備，讓美國公司獲得了巨額利潤，並為美國農民帶來了13億饑餓的消費者。但現在，兩國都有一些人都想割裂這種關係。

在大陸國務院副總理劉鶴率團與川普政府舉行會談，希望避免美陸之間的貿易戰時，兩國的一些官員已經在為全球兩大經濟體不再那麽需要對方的時代做準備。他們尋求的是徹底重新考慮美陸貿易關係，包括每年往來兩國之間逾7千億美元的商品和服務貿易。雙方領導人都承認，完全斷絕往來是不可能的。但北京和華盛頓正在制定的方案，是在為美陸兩國的經濟引擎不再密切相關做準備，尤其是在高科技行業。

「下一步，科技攻關也要這樣做，要摒棄幻想、靠自己，」大陸國家主席習近平上月在考察了大陸中部新建的一家電腦微晶片廠後說。大陸制定了《中國製造2025》戰略。該計劃要求大陸在目前由西方主導的十個先進製造業領域基本實現自給自足，並具備全球競爭力。這些領域包括商用飛機、機器人、5G行動通信和電腦微晶片。

這些先進製造業是高科技未來的構成要素。在這些領域，大陸目前依賴美國及其盟友。上月，華府禁止大陸公司中興通訊使用美國製造的零部件，導致中興工廠停工，突顯了這種依賴。但華府也擔心大陸為培養本土優勢力量而採取的行動。今年，由於擔心會讓大陸的華為在5G技術上獲得優勢，川普政府否決了晶片製造商博通（Broadcom）收購競爭對手高通（Qualcomm）的提案。

《紐時》指出，為了擺脫大陸的影響，美國也勾畫了自己的戰略。川普政府的想法是，如果兌現對價值1500億美元大陸商品加徵關稅的威脅，美國企業就會開始降低對中國製造的小元件、機械以及全球供應鏈中其他不起眼卻必不可少的零部件的依賴。

川普總統加徵關稅的提議，在一定程度上針對的是客戶更易轉向其他國家供應商的行業。這些國家要麽是美國，要麽是與美國關係友好的盟友，如德國、日本、台灣、韓國、墨西哥或印度。在川普政府初步認定應加徵關稅的大部分產品類別中，美國公司進口的商品中來自大陸的不到一半。

美國牛仔褲製造商Levi’s，已經制定了一套在美陸緊張關係進一步升級時保護自己的方案。如果川普政府對在中國製造的服飾加徵關稅，該公司可以向美國消費者銷售在越南、柬埔寨或其他國家製造的牛仔褲。它在三十多個國家都有供應商。

「這是個障眼法，」Levi’s公司執行長奇普·伯格（Chip Bergh）說。他補充道，「我們可能仍然會在大陸生產很多產品，但它們不會拿到美國來銷售。」他指出，在大陸生產的牛仔褲可以賣給墨西哥消費者。

《紐時》報導說，加徵關稅也是在為那些能夠形塑未來的產品做準備。川普政府小心地把電動汽車和衛星等類別納入計劃關稅列表，大陸目前在這些類別中幾乎沒有出口，但大陸領導人希望這些行業在政府扶持下很快成為大出口商。

美國法律和世界貿易組織的規定，允許各國對有損國內產業的進口補貼貨物加徵關稅。但川普政府試圖透過提前加徵關稅，預先阻止大陸向美國出口獲得政府補貼的高科技產品。美國貿易官員希望關稅產生長期的影響。例如，對進口皮卡車徵收了數十年的關稅，有助於解釋為何美國市場上的皮卡車基本上是由美國製造的，即使是豐田等日本公司出品的皮卡車都是如此。

美國的貿易政策「將對惡意的經濟競爭對手做出反應，將認識到科技的重要性，並將尋求機會，與其他和我們有共同目標的國家合作，」美國貿易代表萊海澤（Robert E. Lighthizer）日前告訴聯邦參議院財政委員會。

《紐時》指出，這種對美陸關係脫離的關注，反映了更廣泛的政治現實。大陸正在迅速建立一支世界級的海軍；在非洲和北歐近海進行軍事演習；並開發一些世界上最先進的匿蹤戰鬥機和彈道飛彈。大陸的軍事力量展示在華府引起恐慌，並直接影響了貿易政策。

五年前，前美國國家安全局承包商雇員史諾登（Edward Snowden）披露美國情報機構與美國科技公司合作，刺探大陸及其盟國的情報，引起了大陸的警覺。大陸還面臨著勞動力成本上漲——這意味著廉價製造業將不再提供那麽多的就業機會——受過教育的年輕人也越來越多，他們需要找到技術含量高的高薪工作崗位。盡管許多美國和歐洲公司認為《中國製造2025》是在打造由政府支持的競爭對手，但大陸領導人認為，該計劃對大陸未來的繁榮至關重要。

美方對中興通訊的處罰，尤其暴露大陸經濟實力的巨大差距。「目前的貿易爭端，特別是對中興通訊的制裁，似乎很可能促使中國政府加速推行經濟自給自足的模式，尋求在更大範圍實現科技產品的獨立性，」信息技術和創新基金會主席阿特金森（Robert D. Atkinson）說，該基金會是華盛頓的一個政策研究小組，得到一些西方科技公司的資助。

《紐時》說，美陸兩國的計劃成功的可能性都不大。乍看上去，大陸似乎更有機會一些。該國由國家控制的銀行體系可以用極低的利率，向中央政府選擇的任何行業提供巨額貸款。地方政府也受到敦促，推動重點行業的發展，這可以透過免費提供市中心土地等補貼手段實現。半導體工廠如今在大陸各大城市崛起，對該行業的全球參與者構成了巨大挑戰。

然而大陸還有很長的路要走。在微晶片、軟體設計和高端精密製造等關鍵領域，大陸還遠遠落後於美國。例如，美國設計的半導體占大陸每年購買晶片的一半。美國公司已經能夠設計並將很快製造出大小僅為大陸晶片五分之一的半導體。

但《紐時》指出，在另一方面，美國也面臨著自己的挑戰。華府可能會發現，要把這些年遷往大陸的工廠吸引回來極為困難。大陸工人的雇用成本可能高於從前，但他們的工資仍是美國工人的四分之一或更低。大陸本身也變成了一個巨大的新市場——企業不願離開這裏——大陸還在高速公路和子彈列車等系統上投入了大量資金，這些系統可以廉價而輕鬆地將買家和賣家聯繫起來。

有些行業可能再也不會回來了。例如，川普提出的關稅不會觸及消費電子產品行業，這表明，在可預見的未來，製造iPhone和Xbox的業務將留在大陸。

生產iPhone等設備的台灣公司富士康已經開始在印度建廠，並準備在美國建廠。印度馬哈拉施特拉邦首席部長法德納維斯（Devendra Fadnavis）在一次採訪中表示，前不久，他會見了一批美國公司的首席執行官，他們也想在印度的新工廠上下大賭注。「他們非常看好印度，」法德納維斯說，「現在，我收到了越來越多來自美國的咨詢。」

但政治——而非經濟——在這些決策中發揮著重要作用，而且進展是緩慢的。盡管富士康計劃2020年前在印度西部的馬哈拉施特拉邦建廠，雇用五萬人，但它目前在整個印度僅有1萬6千5百名工人。而在大陸，它有一百萬名工人。「我們將繼續投資，擴大我們在大陸各地的業務和產能，」富士康在一份聲明中表示。

據復旦大學的公共政策專家趙傑預測，美國和大陸的經濟自立不會很快實現，但終歸是有可能的。「無論大陸還是美國，此時此刻都無法消除對彼此的經濟依賴，」她說，「但減少這種依賴，也許是在科技競爭和世界力量重組中占得先機的一個辦法。」

(中時 )