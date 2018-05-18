陳美鳳八點檔演武則天 向國寶級的「她」討教身段

2018年05月18日 00:27 中時 洪秀瑛

楚宣（左起）、王瞳、李又汝。（民視提供）

余秉諺（左起）、楚宣、韓宜邦、王瞳、馬俊麟、李又汝、黃少谷、林則希。（民視提供）

余秉諺（左起、 韓宜邦、馬俊麟、黃少谷、林則希 。（民視提供）

馬念先（左起）、吳皓昇、成潤、陳彥廷 。（民視提供）

張柏舟（左起）、楊繡惠、王彩樺、游安順。（民視提供）

演員群。（民視提供）

民視新八點檔《大時代》17日開鏡，故事背景談前世今生，跨越1400年，陳美鳳時隔2年，將在戲中以古裝扮相演出少女、老年武則天，首次在八點檔戲中以古裝登場。

武則天角色難度高，她為此特別請國寶級的唐美雲指導身段、口條，每晚還聽著唐美雲錄給她的台詞，聽著聽著就入眠，她說自己真實個性沒有霸氣也不強悍，但至少夠堅強，對於愛情也仍有渴望，「到老了還要再愛」，對於唐朝女子服裝尺度大，她笑稱即使要爆乳演出也不擔心，「我OK啊，我們都會穿肉胎，不怕走光」。

王瞳的角色是陳美鳳「武則天」的轉世，開鏡儀式上，王瞳穿高中制服，裝嫩演出17歲零違和感，她說自己高中時期因忙拍戲，經常在台南、台北兩邊跑，常累到在課堂上睡覺，甚至曾騎機車趕搭飛機，途中發生車禍，讓她印象深刻。

江俊翰這次角色必須「不太會講台語」，因為角色背景是上海富商的小孩，必須學一些上海話，製作人也下令要求他瘦身，所以他從定裝開始一口氣瘦了5公斤。

《大時代》演員群還包括邱琦雯、張柏舟、游安順、Gino、楚宣、吳皓昇、韓宜邦、余秉諺、楊繡惠、馬念先、成潤、陳妍安、小甜甜、林則希、郭亞棠、馬俊麟、陳彥廷、李又汝、顏曉筠、黃少谷等。

(中時 )