實力堅強！軍評稱日海自名列全球前5＋9艘準航艦

2018年05月18日 00:45 中時電子報 何宜玲

日本海上自衛隊的出雲號直升機驅逐艦停靠在橫須賀基地。(圖/新華社)

大陸軍事評論家在網易軍事頻道上點評了當今日本海上自衛隊的軍事實力，該文認為日本海自無論在規模或是作戰能力上，無庸置疑都是亞洲第一強軍，更可以排名在全球海軍的前5強之列。

但由於日本是二戰戰敗國，不能擁有真正的航空母艦。不過，在它目前擁有的船艦基礎上，只要將直升機驅逐艦和大型補給艦稍微改裝，就能成為具備搭載固定翼飛機的航空母艦，因此可以說日本其實擁有9艘準航艦！

軍評認為日本海上自衛隊雖然不是真正的海軍，但是它的作戰實力卻比很多國家的海軍都還要強，至於有多強？在亞洲可能超越韓國和印度海軍，位居第一。放在全世界來看的話，也能與其他大國競爭，實力絕對在前5名的行列。

只是受限於戰後和平憲法，日本的軍事發展有很多限制。目前日本共有40艘現役

驅逐艦，其中4艘金剛級和2艘愛宕級護衛艦都是現役最新的神盾飛彈驅逐艦，屬於世上一流的等級。

此外，日本還有3艘排水量9千噸的大隅級，2艘排水量1.4萬噸的日向級和2艘排水量1.9萬噸的出雲級戰艦，共7艘直升機驅逐艦。但它們事實上也是擁有甲板的兩棲攻擊艦，只要經過改裝就能搭載固定翼飛機。再加上另外2艘排水量1.35萬噸的大型補給艦，同樣具備搭載固定翼飛機的潛力。因此算一算，日本可以說擁有了9艘「準航母」！

文章說，日軍更難得的其實是過去曾經和美軍在太平洋上進行遠洋作戰的經驗，這對軍隊而言，是非常寶貴的財富。再加上，日本經常和美軍參加各種軍演，可以藉機鍛鍊戰術，這些對於軍人而言都是獨一無二的紮實訓練，可以維持軍隊強度和作戰水準。

(中時電子報)