安心亞半夜高歌嚇壞老媽

2018年05月18日 00:37 中時 洪秀瑛

安心亞認真錄歌。（ 我城劇場提供）

安心亞（左）和黃韻玲。（ 我城劇場提供）

安心亞和演員群。（ 我城劇場提供）

安心亞近來投入舞台劇《日常戀習曲》演出並擔綱該劇主vocal。求好心切的她，聽聞製作人是黃韻玲又更緊張，進錄音室前2周，自掏腰包先找歌唱老師訓練發聲及丹田，每晚排完戲回家後半夜繼續背歌詞及練唱，吵到媽媽都來敲房門「抗議」要她小聲點，還因為唱得太過投入聲淚俱下，嚇得媽媽以為她是壓力太大掉淚。

舞台劇主題曲《你會不會想起我》是由安心亞與其他6位演員吳世偉、徐華謙、李劭婕、王鏡冠、陳婉婷和李安琪合唱，安心亞說夜深人靜時練唱，更能感受到歌詞中所描述的孤獨感。

安心亞表示：「因為當歌手這麼久完全沒跟小玲老師合作過，感覺她很嚴厲，加上自認不是天才型的歌手，所以很努力做功課。沒想到開錄的時候覺得她很溫柔又親切，就像姊姊一樣，還一直稱讚我進步很多，讓我信心滿滿。」她說因為小玲老師的稱讚，她會在唱歌這條路繼續努力，不放棄當歌手及發片。

黃韻玲對安心亞這次表現給予大大肯定，尤其對於安心亞聲音的穩定度、音準及控制力特別讚許，稱讚安心亞這次表現，「我給心亞打85分高分，15分是還有進步空間，而且對她未來唱歌期待更多，有無限可能。」更說：｢我有感覺到她真的努力做功課，最重要的是她把練得很熟，這點就值得稱讚。」

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(中時 )