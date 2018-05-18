福地祐介「神演出」 同志男男吻逼真

福地祐介（左）與唐振剛在舞台劇中有吻戲。（故事工廠提供）

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《偽婚男女》。（故事工廠提供，柯曉東攝影）
《偽婚男女》。（故事工廠提供，柯曉東攝影）
《偽婚男女》。（故事工廠提供，柯曉東攝影）
《偽婚男女》。（故事工廠提供，柯曉東攝影）
福地祐介。（凱渥提供）
福地祐介。（凱渥提供）

日本男星福地祐介在暖心家庭舞台劇《偽婚男女》首次飾演男同志，而且是家政婦極為女性化的角色，不斷透過挖掘自己與水野岳輝（Takeru）之間的共同點來貼近角色，雖然沒有類似的愛情經驗，但同性戀在追求幸福與社會期待之間所產生的掙扎，實際上與他在追求人生目標的途中，常與社會既定價值觀有所落差不謀而合。

福地祐介是少數在海外使用當地語言來演戲的日本演員，常在沒有前例的選角情況下參與許多作品。也許對於沒有先例的事情常為社會所不易接受，但也因此才能突破社會的刻板印象、打破常規，創造新的路。福地祐介在《偽婚男女》挖掘自我、追求真愛、挑戰社會價值觀的動人演出，就是最好的例子。

在日本出道、倫敦伸展台發跡、身材精實卻散發文藝氣息的福地祐介，曾在與林志玲合演電影《甜心巧克力》，飾演清純熱情大男孩而打開知名度，也曾在新加坡連續劇《真探》擔綱男主角，詮釋嚴謹有個性的偵探。

他演出日本上映的電影《白化的樹》及《真白の恋》後，更是受到觀眾注目並徹底融化櫻花妹的心。除了戲劇之外，目前在亞洲小活躍、作品橫跨中、新、臺與日本的他，也是許多知名女藝人MV拍攝指定的男主角，廣告作品不少。

福地祐介沒有使用faceook，也沒有Instagram，一般人會覺得落伍，但他說這就是自己面對生活、詮釋藝術的態度。他排除社交軟體帶來的制約感受，用另一種生活方式給自己演藝上的養分，進而感染觀眾的心。

(中時 )

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