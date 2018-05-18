監委王幼玲、高涌誠視察台灣新巨輪服務協會

2018年05月18日 01:09 中時 葉書宏

板橋長安居無障礙衛浴設備。（新北市社會局提供）

監察委員王幼玲及高涌誠前往台灣新巨輪服務協會目前位在板橋大觀路住處視察，並至新北市政府預定要協助安頓的板橋長安居實地了解居住環境，還與市府相關局處及協會理事長陳安宗等人座談討論，2位監委對於市府自去年12月起陸續與協會進行輔導協助表示肯定，對於攸關協會成員居住環境安全議題，期盼新北市持續依據「經濟社會文化權利國際公約」及「身心障礙者權利公約」兩公約精神，與協會成員共同研商，以取得妥善解決方式。

王幼玲及高涌誠2位監委到新巨輪服務協會現址場勘，了解協會成員目前工作模式及生活環境，現場為違建廠房，用不具防火木板隔間，且使用明火炊煮，另電線線路使用複雜，有消防及公安虞慮。但陳安宗表示，希望能讓目前住在一起的夥伴們維持共居、互助的既有生活模式。

經交換意見後，陳安宗答應現場不再使用明火，相關消防設備及開關電線等用電安全，亦同意消防局後續派員指導改善，以加強公共安全。兩位監委表示，在未完成另謀妥善住處前，現場能暫予緩拆，以符合兩公約對身心障礙者居住權，以及在社區自立平等生活權益等相關規定及精神。

另外，2位監委亦到市府原先要協助安頓的板橋長安居實地了解環境，現場空間明亮寬敞，有中央空調，單人房加雙人房共有11床位，也有無障礙電梯、廁所及衛浴設備等，至於成員擔心的樓梯問題，也加裝了活動安全柵欄，監委對於現場環境表示認同，惟希望市府持續與協會成員溝通協商，尊重協會成員意願，找到最適當場所，調整為安全居住生活模式，以照顧身心障礙朋友。

針對新巨輪協會現住18名會員中有9名是外縣市身障者及老人，新北市政府亦向監委反應，希望衛福部及戶籍地縣市政府能共同協助，讓這群努力到都會區打拼的身障弱勢群族能有更安全的生活居住安排。

(中時 )