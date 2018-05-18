邊玩邊學習！畢展「潮間代」體驗交通安全重要

民眾透過互動裝置抓取交通安全問題卡，獲得基礎安全知識。（主辦單位提供）

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民眾前來展區，進ㄧ步透過體驗裝置了解交通安全知識。（主辦單位提供）
2018世新公廣畢業展「潮間代」同時開跑，讓民眾邊玩邊學習交通安全的重要性。（主辦單位提供）

世新大學公廣系大四畢製小組─SCOOWA行銷團隊聯手新安東京海上產險，建造互動裝置，讓騎車族群更了解騎車時可能會碰到的狀況，於松山文創園區三號倉庫展出，另外與2018世新公廣畢業展「潮間代」同時開跑，讓民眾邊玩邊學習交通安全的重要性！

2018世新公廣畢業展主題為「潮間代」，傳達出不同世代間的溝通與理解，在解決社會問題之前，都在試圖解決自己的問題，重新搭起不同世代間的橋樑。

主辦單位表示，為了貫徹這股意識，結合「好險我有Freestyle」、「好險我有將心比心style」、「好險我有心安style」三大主題，於展場中設置模擬戶外裝置，邀請參與者進入虛擬空間中，在模擬環境中拿取交通安全題目。

展場中也會擺放3月份舉辦的「好險我有freestyle歌曲改編及翻拍大賽」得獎者影片，透過得獎者的影片，反思交通安全的重要性，將觀念深植入心，並與他人分享，達到寓教於樂的效果，此次更與畢展主題「潮間代」扣連，期許不同世代間在面對問題時，都能找到方法解決問題。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總表示，年輕世代騎乘機車的人數日漸增加，交通事故的發生也時有所聞，2017年因交通事故導致有人當場或24小時內死亡的案件就有1056件，機車占了475件案件，比例非常高！

因此為了喚起年輕學子騎車的安全意識，藉此次成果展贊助機會，利用大學生的語言與大學生溝通機車交通安全的重要性，並藉由遊戲過程中，檢視自己是否為一位合格駕駛人，期許學生們將心比心，保障自己也保護別人。活動詳情請搜尋「騎車不騎怪，好險」FB粉絲團，獲得最新活動資訊！

(中時 )

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