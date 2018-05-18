爸媽福音！全國首套幼兒美感肢體創作教材

2018年05月18日 01:39 中時 葉書宏

新北市出版全國首套幼兒美感肢體創作教材，教育局長林奕華體驗伸展體操。（葉書宏翻攝）

新北市出版全國首套幼兒美感肢體創作教材。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局舉辦全國首創幼兒肢體創作《創藝肢體動一動》影片教材出版發表會，由教育局長林奕華與全國第一位英國舞蹈教育學博士劉淑英教授體驗肢體遊戲，一同創造屬於自己的肢體創藝。

《創藝肢體動一動》課程以創造性舞蹈（Creative Dance）為基礎，運用身體、空間、力量等動作元素，發展幼兒的感知創意與美感表徵經驗，來激發創意肢體表現，進入創作、呈現與賞析的豐富學習之旅。課程聘請資深作曲家陳世興編創音樂，並由本市光復國小幼教研習暨資訊中心的專業團隊拍攝影片教材。

教育局表示，此次《創藝肢體動一動》影片教材不僅全國首創，今年將發送全市1120園每園一份教材，結合幼兒園教保課程活動大綱各領域的學習指標，透過影片的示範及學習指標指引操作，並舉辦教學研習，協助教師多元運用幼兒創藝肢體教學活動，並引導幼兒創造屬於自己的動作。強化身體動作與健康，拓展幼兒美感經驗，跳出美好創藝。

教育局表示，透過公共化托育政策及課程教材發展設計，提升公共化收托名額及教保服務品質，努力營造友善托育環境，以服務福利回應整體市民托育需求，在質量並重的前提下，提供市民一個「歡喜生、快樂養」的在地優質幼兒教保環境，成為支持幼生安心成長的穩定力量。

(中時 )