家事、育兒、遛狗！「微運動」減肥法歐美正夯

2018年05月18日 05:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

減肥除了靠食療、毅力！其實從生活中做起也能消耗熱量！運動風潮興盛，許多上班族為了瘦身減脂等健康因素開始積極健身。但你可能不知道，想增加熱量的消耗，做家事效果可能不輸真正的運動。然而傳統倡導的體適能333原則(每周三次、每次30分鐘、心跳達每分鐘130下)有其實施上的困難，依據教育部體育署最新《106年運動現況調查報告》，達標民眾僅佔全體1/3。

楊承樺營養師表示，多數民眾熟知體適能333原則，但近年包含WHO、美國衛生福利部、日本厚生勞動省等越來越多國際健康組織，都開始推廣以代謝當量(METs)為計算基準的「日常微運動」。鼓勵高健康風險的「久坐者」在無法固定每週至少3次從事某項運動的狀況下，也能透過生活中身體活動累積的「日常微運動」活動量，獲得減少坐式生活健康危害的效果。

究竟「日常微運動」如何達到等同運動的熱量消耗效果？

楊承樺營養師解釋，我們日常生活中的各種身體活動都需要能量來執行，在這個過程中，身體會消耗氧氣進行代謝作用以提供能量。1 MET大約相當於一個人在安靜狀態下坐著，沒有任何活動時，每分鐘氧氣消耗量。MET值越大，代表消耗的能量越多，亦代表運動強度越高。而「日常微運動」和運動所消耗的卡路里，更可利用以下公式簡單估算：

活動消耗能量(大卡)＝代謝當量(MET)✕體重(公斤)✕時間(分鐘)X0.0175(大卡)

2018年初一份針對過重或肥胖婦女的最新國際研究更證實，實施「日常微運動」的受試者在24周後，其體重、腹部脂肪皆有顯著下降，腰圍、內臟脂肪比久坐組下降較多，且與中等有氧運動組在統計上沒有差異。

家事60分鐘=跑步30分鐘、陪小孩遊戲60分鐘=競速單車30分鐘、遛狗接傳球60分鐘=籃球30分鐘

雖然「日常微運動」的概念容易理解，但多數民眾往往低估了這些生活瑣事所能帶來的熱量消耗效果。其實只要小小改變家事的步驟或執行方式，就能大大提升活動消耗量。以一般常見的「日常微運動」為例，一個正常60公斤的成年人，如果以傳統拖把甚至抹布擦地的方式取代打掃機器人，每次拖地60分鐘(MET 3.5)即可累積等同跑步(MET 7)30分鐘的卡路里消耗(約220大卡)；如果把ipad育兒法改為每天實際陪小孩遊戲(MET 5.8)60分鐘，則可累積等同競速單車(MET 12)30分鐘(卡路里消耗(約378大卡)。

但楊承樺營養師也提醒，做為健康生活的第一步，日常微運動的熱量消耗、避免脂肪囤積效果更需要透過飲食輔助才會事半功倍。營養師強調，微運動能達成瘦身效果的要點在於「讓吃進口的熱量轉向肌肉，而非脂肪的囤積」。如果平日沒有運動習慣的人，建議可從每日早晚各從事1小時的「日常微運動」做起，且在微運動前能搭配高纖豆漿等蛋白質類飲食與香蕉、小份地瓜醣類的食物，最能達到幫助蛋白質合成、降低脂肪堆積的好處。

除了每天的「日常微運動」，運動營養師楊承樺更建議，規律的真運動具有改善身體機能這項無法取代的好處，因此若希望更進一步打造長期易瘦體質、不易復胖、增加肌肉量、強化身心與大腦機能等效果，規律的有氧及肌力「真運動」，將會帶給你更全面達到運動強身、抗老的終極目標。

(中時電子報)