誠品進駐花蓮！「生活采集」見山林海洋美

2018年05月18日 06:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

花蓮的文青有福了！來這看好書、品文化，看花蓮之美！陸客銳減，今年二月間6.2規模強震又重創花蓮！許多人都盼有好山好水的花蓮能重振觀光！除各界以行動支持花蓮外，現在到花蓮又有新景點了！山壯海闊的花蓮有「詩人故鄉」的美名，誠品生活踏上花蓮土地開展新扉頁，於5/24(四)試營運、5/26(六)正式開幕，邀您一同閱讀詩人的故鄉，看見花蓮創作之美！

「誠品生活花蓮遠百店」選書兼具在地與國際多元視野，除了作家楊牧、陳克華等逾50位作家的花蓮文學書籍完整呈獻，匯集微型和個人出版者的「獨立出版聯盟」專區，則展現台灣出版的豐富與多元；外文書籍亦是全花蓮最豐富，選書規劃期能滿足花蓮讀者的閱讀想望。此外，更首度打造「誠品生活采集X花蓮」專區，讓傳統工藝與文化創意對話，呈現花蓮之美。

位在花蓮遠東百貨二樓的誠品生活花蓮遠百店，除了選書別具特色，也是全台誠品第一個設立在地生活采集的據點，開幕首月邀請曾進駐紐約MoMA博物館展售、由花蓮青年創立的品牌「Kamaro'an住下來吧」，以輪傘草當材料、編織技法化為藝術家飾，每一件作品的誕生都是原民藝術家的土地故事，也曾獲得巴黎重要設計商展Maison & Objet 2017 亞州新銳設計師獎。

而以植物纖維刨絲做工藝品的「新社香蕉絲工坊」，展出全台唯一噶瑪蘭族特有香蕉絲刨絲編織商品，該技法更已登錄為花蓮縣定文化資產；「那ㄜ哩岸木雕工作室」的作品，則將漂流木化腐朽為神奇的藝術作品。透過「誠品生活采集」呈現，領略家鄉物產透過文化創作也具國際競爭力。

返鄉花蓮創業的「波米咖啡」與誠品生活合作打造餐飲空間。（誠品提供）

倘佯書海，適合品一杯咖啡。返鄉花蓮創業的「波米咖啡」，選用自家栽種的無農藥蔬菜與花蓮在地安心食材，每天現做的貝果每到假日總是高朋滿座，誠品生活邀請合作打造餐飲空間，也精選以關懷土地自然環境出發的台灣青草藥手工皂「阿原肥皂」，以及研發全球獨一無二免用膠水即可拼組成型的球體拼圖「Pintoo」，呈現獨具特色的創意。

閱讀，在書與非書之間。誠品生活花蓮遠百店以花蓮四大地景特色「海洋、山林、縱谷、聚落」作為策展主軸，帶領讀者領略花蓮之美。在空間創作上，誠品邀請花蓮東華大學及在地中小學生共同製作極富花蓮意象的雲燈，成為店中獨特的一景。

花蓮青年創立的品牌「Kamaro'an住下來吧」，以輪傘草當材料、編織技法化為藝術家飾｜誠品生活采集X花蓮。（誠品提供）

花蓮物產豐富，吉安鄉返鄉創業青年以推崇自然農法催生品牌「花東菜市集」，邀讀者品嘗東部農民的栽植用心。長期關心台灣生態與海洋文化的黑潮海洋文教基金會，致力海上鯨豚調查及紀錄，也展出鯨豚記錄手稿與模型，展區結合海洋文化書籍，邀讀者一同親近、認識進而珍惜海洋。

(中時電子報)