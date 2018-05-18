英準王妃梅根祖先是變態殺人魔 開膛手傑克

2018年05月18日 06:26 中時電子報 陳舒秦

英國哈利王子與美國女星梅根馬可周六大婚，受到各界注目，連梅根的過往也被挖出，英國節目，揭露梅根馬可的祖先不但是「美國第一個連續殺人魔」，更曾到英國犯案，可能就是大名鼎鼎的「開膛手傑克」（Jack the Ripper）。

英國《第四頻道》（Channel 4）近日製作有關梅根馬可的紀錄片《造訪馬可》《Meet the Markles》她的遠房親戚、律師馬傑特（Jeff Mudgett）表示，遠祖就是有「美國第一個連續殺人魔」稱號的HH福爾摩斯（Henry Howard Holmes）。

福爾摩斯原姓馬傑特，1861年在新罕布夏州出生，1886年他搬到芝加哥，並改姓福爾摩斯。自稱為藥劑師的他在芝加哥舉行芝加哥哥倫布紀念博覽會期間興建了一間名為「博覽會旅館」，其低廉的房租吸引了許多年輕女性入住，但這座建築物充滿了密道與小隔間，等到這些人發覺有問題後，他們早已在這迷失了方向。而福爾摩斯會把受害者困在這裡進行折磨，並且把他們殘酷地殺害。而他殺害的受害者中大部份是金髮的女性，被捕後供稱殺了27人，但估計真正死亡人數可能多達200人，他於1896年被處決。

同時HH福爾摩斯和「開膛手傑克」的筆跡相似，犯案時間相仿，推測可能是他到英國時犯下的連續殺人案。馬傑特（Jeff Mudgett）表示「我們與聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）及蘇格蘭場（Scotland Yard）進行筆跡分析，發現HH福爾摩斯就是開膛手傑克，與梅根馬可有親戚關係。」

(中時電子報)