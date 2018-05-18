《雙城故事》藝術展看建築！台北、洛杉磯各飆創意

2018年05月18日 06:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

從一個城市的建築看文化與未來！由駐洛杉磯辦事處台灣書院舉辦的《雙城故事：台美建築藝術展》於5月10日晚間隆重開幕，吸引近百位洛杉磯藝文人士熱烈參與。策展人兼藝術家、Bureau Spectacular建築設計工作室創辦人賴彥吉將人們所熟悉的台北及洛杉磯街廓堆疊、延伸出各種想像空間，同時又反映都市生活的侷限感，引人入勝。

配合開幕活動舉辦之講座，邀請到日本知名建築師、加州大學洛杉磯分校建築及都市設計系教授阿部仁史(Hitosho Abe)，以及洛杉磯建築社會改革的專業組織LA Más執行主任Elizabeth Timme出席；另特別邀請台灣知名藝術家兼作家阮慶岳教授以視訊參與。

賴彥吉與策展夥伴Joanna Grant指出，垂直發展的台北常在頂樓加蓋，高樓大廈被戴上一頂頂造型奇特的「帽子」，這些「帽子」不僅滿足了居住空間需求，也代表建築的身分標誌及居民的自我認同；平行發展的洛杉磯常在後院加蓋，每戶人家的後院有人種菜、有人發電，並共享這些功能，形成依存更緊密的社區。

阿部仁史教授則分享了他在2011年參與的「小東京設計週」，以改造洛杉磯小東京周邊成為藝術空間的經驗，說明空間創造絕對有無限的可能。

阮慶岳透過台灣與中國大陸的都市案例指出，違建情況絕對不是單一城市或國家獨有的現象，除了討論合法性的問題，更應該關切的是人的生活需求，將違建現象回歸到人本角度來思考，而這個展覽正好提供大家一個嶄新的視角來檢視問題。LA Más執行主任Elizabeth Timme則以在地觀點回應，洛杉磯的遊民問題非常嚴重，弱勢家庭違法加蓋的情形也很普遍，目前加州政府已經有條件開放後院加蓋合法化，但政府和民間都需持續努力使人們都享有合理的居住成本。

《雙城故事：台美建築藝術展》帶出了台北和洛杉磯共同面臨的全球居住議題，並促成兩地間的經驗分享與交流，展覽自5月10日展至7月7日止。

(中時電子報)