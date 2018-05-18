美參議員首次聯名致函WHO 力挺台灣參與WHA

2018年05月18日 06:52 中時 江靜玲

繼美國聯邦眾院上百名眾議員聯名致函後，包括聯邦參院外交委員會西半球小組主席魯比歐在內的13名重量級參議員亦首度聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長阿達諾姆，強烈呼籲邀請台灣參與本屆世界衛生大會(WHA)。

這封由魯比歐發起的信函，獲得參院多數黨黨鞭科寧(John Cornyn) 、參院台灣連線二位共同主席因霍夫(James Inhofe) 和梅蘭德茲(Robert Menendez) 、參院財政委員會民主黨首席議員維登(Ron Wyden )、參院外委會亞太小組主席加德納(Cory Gardner) 、亞太小組民主黨首席議員馬基(Ed Markey)，以及民主黨參院競選委員會主席笵浩倫(Chris Van Hollen) 、參議員克魯茲( Ted Cruz) 、寇頓(Tom Cotton )、布朗(Sherrod Brown) 、凱恩(Tim Kaine) 、馬斯托(Catherine Cortez Masto) 等共13名重要參議員連署。

在這封「呼籲世界衛生組織同意臺灣參加世界衛生大會」的信函中，參議員們指出，5月21日至26日在瑞士日內瓦舉行的第71屆世界衛生大會(WHA)將至，並強烈敦促阿達諾姆邀請台灣以觀察員身份無條件參與本屆WHA及未來之會議。

信中說，美國聯邦參院多年來一向不分黨派強力支持台灣有意義參與WHO。台灣是印太區域最發達的民主國家與經濟體之一，並擁有先進健康保險體系和提供世界人道救援的卓著紀錄，全球論壇納入台灣，至為重要。

參議員們指出，台灣足以對WHA作出諸多貢獻，且自2009年以來即以觀察員身分參與WHA。基於全球衛生考量與挑戰，WHA將因台灣以觀察員身分參與而獲益良多，將台灣排除則造成巨大衛生風險。參議員們說，他們因此嚴重關切WHO去年在迫於大陸政府全球孤立與威嚇台灣行動壓力下，未邀請台灣參與的決定。

信中強調，全球衛生議題上迫切需要協調世界各國，對所有國家與人民的健康福祉極為重要，不應因任何政府之政治圖謀而遭挾持，將台灣納入2018年WHA不僅攸關台灣利益，對WHO致力為世界人類建立更佳且更健康的未來，尤具關鍵性。

美國國會議員歷年均致函美國行政部門表達力挺台灣參與WHA，今年參院重量級議員更首次不分黨派聯名致函WHO秘書長，表現對台灣強力支持。駐美代表處對美國國會長期堅定支持台灣參與WHA表達誠摰感謝。

(中時 )