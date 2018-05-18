5月18日三報頭版要聞

三報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

選對會決定人選 菊表尊重！藍營解讀 花媽鬆口接受北市長徵召

民進黨選對會決定對台北市長選舉，採徵召「最強人選」，總統府祕書長陳菊是否可能接受徵召？陳菊昨天強調，現階段是要輔佐蔡英文總統拿出政績。選對會兩周內會就人選評估作出決定，她予以尊重，但「輔佐蔡總統完成改革，才是我最重要的工作。」

續轟賴清德 與蔡兩岸論述不一致！不爭取二階民調 柯媽要兒有志氣

台北市長選舉民進黨將啟動徵召程序，外界好奇民進黨是否會比照2014年，由參選人與柯進行二階段整合？柯文哲繼前天開轟賴揆，17日更鐵了心再重申，不會加入民進黨接受徵召，目前也沒計畫爭取二階段民調。柯媽何瑞英則說：「咱人就是要有志氣，若要靠別人？我看不要好了，順其自然就好。」她還高呼「柯文哲加油！你的努力媽媽都看到了！」

新聞透視－白綠分手 給柯文哲直取大位機會

民進黨與柯文哲撕破臉，雖一吐積年累怨，但從鞏固政權角度來看，無疑是犯下致命戰略錯誤；因為，當柯與綠營的人情緊箍咒消失，除非年底慘敗，否則2018就會是他備戰2020的開始。換言之，白綠分手，雖讓柯陷於短暫政治亂流，但對有志角逐大位的他而言，會是場短空長多的試煉。

◎工商時報

油價飆受惠股一路狂奔

在美國恢復對伊朗制裁的效應持續擴大，加上經濟合作暨開發組織（OECD）石油庫存降至3年來最低，布蘭特期油漲破80美元。台塑三寶包括台塑、南亞及台化股價創7年新高價位，石化上游概念股包括化纖、油品及塑膠加工可望受惠。

工商社論》務實推動改革 切勿一廂情願

本報日前報導，國家通訊傳播委員會（NCC）針對引發爭議的廣電三法中的黨政軍條款進行修法，目前已進入最後收尾階段，希望在6月即可將修法草案定稿並對外公布。

熱翻了! 用電量飆5月新高

氣溫飆高，用電量攀升。據中央氣象局資料，昨（17）日白天氣溫偏高，東半部高溫在32、33度左右、西半部更可達34、35度，連帶讓用電量飆高，刷新5月歷史紀錄；今日高溫依舊，用電量恐將再創5月歷史紀錄、預估備轉率甚至會跌破5％。

◎旺報

陸遠程干擾機部分航跡 超出M503航路！運-8再飛台海 兩度越中線

據飛機動態追蹤網站「Flightradar24」提供的航跡顯示，一架不明飛機於17日上午10時多貼著海峽中線飛行，疑為解放軍運-8遠程干擾機繼14日後再度在海峽中線執行任務。前空軍飛行教官于皓瑋17日受訪時就此指出，運-8於14日首度被發現在海峽中線執行任務時，就有部分航跡超出M503航路的範圍，且已越過海峽中線，17日的航跡同樣也有越過海峽中線，顯示我空軍兩次都未能即時逼退運-8。

陸73集團軍實彈演練兩棲登台

大陸軍媒繼15日發布第74集團軍在戈壁演練對台遠程火箭炮打擊照片及訊息後，再度於16日晚發布一組照片指出，對台主力第73集團軍陸軍某合成旅已在5月上旬於東南某海域組織實彈射擊綜合演練。照片顯示，第73集團軍正用63A式兩棲坦克當作先鋒，演練先期對台登陸作戰。

武力遏獨 陸為美台劃紅線

在520前夕，為配合國台辦發出「反台獨」最強音，大陸解放軍不斷進行及宣傳各種對台軍事活動，這也預示著在蔡政府執政第二周年後，大陸對於蔡政府的兩岸路線已不再抱期待，大陸對台政策也將發生重大轉折，意謂除了原本壓縮台灣外交空間的路線外，大陸還將正式啟動頻繁的對台軍事活動，以威懾台獨、為劃下美台關係清晰紅線做最後警告。

(中時電子報)

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