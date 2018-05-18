基層有信心！吳敦義40年功力 年底國民黨縣市長過半

國民黨主席吳敦義。(資料照片，范揚光攝)

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中時電子報
/綜合報導

2014九合一選舉，國民黨在22個直轄市、縣市長中僅拿下新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣與連江縣共6席。今年選戰再度開打，由於蔡英文總統執政兩年滿意度直直落，國民黨選情再度被看好，國民黨前立委呂學樟就表示，現任國民黨主席有「40年功力」，他現在只是鴨子划水，不講話不代表沒有能力，基層有信心，年底至少會小贏。

根據民進黨兩天前公布的民調，蔡英文總統就職兩週年，滿意度為41.7%，不滿意48.4%，不滿意高於滿意度；其中，年輕族群20～29歲不滿意度更高達49.9%，接近五成。

呂學樟接受中評社訪問表示，國民黨主席吳敦義是超過半數黨員選出，在吳敦義帶領下，2018縣市長選戰很有可能過半。吳敦義有40年功力，不是假的，現在只是鴨子划水，不講話不代表沒有能力。

立委任期內一直待在司法委員會的呂學樟指出，馬英九處理司法關說被控洩密案，二審遭逆轉被判有罪，這樣的二審判決結果，只能說，會讓以後的總統動輒得咎，民進黨做就沒事嗎？道理就跟拔管一樣，不准管中閔到大陸兼課、不能當獨立董事，結果民進黨官員都可以，教育部長吳茂昆還把學校專利拿去賣，馬二審改判有罪，會影響台灣政局，老百姓眼睛雪亮，對民進黨2018選舉未必有利。

(中時電子報)

文章來源：中評網》呂學樟：吳敦義40年選舉功力　有機會過半

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