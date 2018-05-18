MLB》好強喔！虎王用滑球羞辱大谷翔平

2018年05月18日 08:10 中時電子報 盧品青

Justin Verlander Breaking Ohtani's Ankles with an 88 mph Slider. 🤢



Pitcher-on-Half-Pitcher Crime. 👮‍♂️🚨🚔 pic.twitter.com/6Otnryc715 — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2018年5月17日

太空人「虎王」韋藍德(Justin Verlander)前役完封天使，除了達成生涯第2500次三振，還以一顆時速88英里的內角滑球戲耍了天使打者大谷翔平。

韋藍德4局下這顆塞進內角下方的滑球誘使大谷出棒，雖然大谷及時察覺而趕緊收棒，仍然失去平衡而差點跌倒，從慢動作看來這球極為刁鑽。

主審詢問三壘審，三壘審判定大谷未出棒，然而這是大谷4次打數唯一沒被三振的一次，他最後打成滾地球出局。

大谷吞下的3次三振都是揮棒落空，其中兩次是擦棒後直接被接進捕手手套，也就是說根本打不出去，虎王的球好難打啊！

8局下天使卓奧特(Mike Trout)打擊，二三壘有人，韋藍德對自己說：「對面是世界最厲害的棒球員，我能不能逃過這一劫呢。」結果韋藍德一球就解決卓奧特(內滾)，卓奧特生涯對韋藍德的打擊率僅有0.074，累積27打數25次出局，吞下7張老K。

(中時電子報)