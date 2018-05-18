快放下手中的冰奶茶！這6種邪惡食物 讓你發胖又傷肝

2018年05月18日 08:29 中時電子報 簡怡欣

連日高溫天氣，外食族早餐少不了來杯冰奶茶，或是周五夜晚迎接假日，追劇配鹹酥雞更是美好時光，但小心這些邪惡食物不只讓你發胖，還是傷肝的隱形殺手。

先前萬芳醫院與台灣褐藻醣膠發展學會公布一項「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」指出，我國有數百萬人、約4成的成人罹患脂肪肝，但近半數患者的三餐以外食為主，超過9成患者忽視健康警示，尤其對鹹酥雞、含糖飲料、便當(排骨、雞腿便當)、炒飯、炒麵、以及火鍋類等油膩、高熱量的食物不忌口。

過去國內有位50多歲男性，年輕時經常外食且愛吃鹹酥雞、含糖飲料，加上工作型態經常久坐不動，早有脂肪肝問題十幾年卻不以為意，脂肪肝已惡化到中重度。若一旦持續惡化到肝纖維化，甚至肝硬化或肝癌，就會對肝臟和健康造成永久的傷害。

不少人有「胖子才會有脂肪肝」的迷思，但過於放縱的飲食習慣、不運動，也會導致健康亮紅燈。曾有位32歲女性，雖然身形中等、沒有肥胖問題，卻發現患有輕度脂肪肝，就醫後探究原因發現，她每天隨手1杯大冰奶、吃水果當晚餐，加上工作型態為排班制，才讓疾病找上門。

肝膽胃腸科醫師錢政弘曾撰文分享，古巴有研究發現，患者透過1年的生活習慣調整，包括低油飲食、每週運動200分鐘等；結果發現體重減少大於5%的人，各項指標都有明顯改善；若是體重可以減少10%的話，100%肝脂肪會減少，81%肝纖維化會改善，顯示「少吃多動」還是可以改善脂肪肝。

(中時電子報)