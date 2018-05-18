快放下手中的冰奶茶！這6種邪惡食物 讓你發胖又傷肝

有女子每天隨手1杯大冰奶、吃水果當晚餐，雖然身形中等、沒有肥胖問題，卻發現患有輕度脂肪肝。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

連日高溫天氣，外食族早餐少不了來杯冰奶茶，或是周五夜晚迎接假日，追劇配鹹酥雞更是美好時光，但小心這些邪惡食物不只讓你發胖，還是傷肝的隱形殺手。

先前萬芳醫院與台灣褐藻醣膠發展學會公布一項「國人脂肪肝認知與外食行為大調查」指出，我國有數百萬人、約4成的成人罹患脂肪肝，但近半數患者的三餐以外食為主，超過9成患者忽視健康警示，尤其對鹹酥雞、含糖飲料、便當(排骨、雞腿便當)、炒飯、炒麵、以及火鍋類等油膩、高熱量的食物不忌口。

過去國內有位50多歲男性，年輕時經常外食且愛吃鹹酥雞、含糖飲料，加上工作型態經常久坐不動，早有脂肪肝問題十幾年卻不以為意，脂肪肝已惡化到中重度。若一旦持續惡化到肝纖維化，甚至肝硬化或肝癌，就會對肝臟和健康造成永久的傷害。

不少人有「胖子才會有脂肪肝」的迷思，但過於放縱的飲食習慣、不運動，也會導致健康亮紅燈。曾有位32歲女性，雖然身形中等、沒有肥胖問題，卻發現患有輕度脂肪肝，就醫後探究原因發現，她每天隨手1杯大冰奶、吃水果當晚餐，加上工作型態為排班制，才讓疾病找上門。

肝膽胃腸科醫師錢政弘曾撰文分享，古巴有研究發現，患者透過1年的生活習慣調整，包括低油飲食、每週運動200分鐘等；結果發現體重減少大於5%的人，各項指標都有明顯改善；若是體重可以減少10%的話，100%肝脂肪會減少，81%肝纖維化會改善，顯示「少吃多動」還是可以改善脂肪肝。

(中時電子報)

百萬國人罹脂肪肝 9成竟認為不影響健康
驚！4成脂肪肝患者 仍大嗑火鍋、油膩便當

為什麼觀光飯店「台味粽」都是北… 端午耍文青 五星粽禮包裝改「潮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。