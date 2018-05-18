端午耍文青 五星粽禮包裝改「潮」換「袋」

2018年05月18日 09:04 工商 姚舜

〈六福溏心鮮鮑粽〉以「粽」為外型設計的曼谷肩背包提袋，或提、或揹，呈現簡約時尚的文青風格。（圖／六福旅遊集團提供）

晶華酒店推出的「晶典粽香禮盒」，以無毒、保冰材質的外包裝取代保麗龍，外觀簡約奢華。（圖／晶華酒店）

香格里拉台北遠東國際大飯店的禮袋，以象徵奢華尊榮的紫色展現精緻優雅的節慶感，外形像仕女提包。（圖／台北遠東國際大飯店）

台北國賓飯店「粽情香冰袋」，以國賓經典的咖啡金，鑲翠綠金邊的粽葉，整體經典而沉穩，雅致而大方。（圖／台北國賓飯店）

〈六福溏心鮮鮑粽〉訂價1280元，主廚以彈牙溏心鮑魚、厚實的蚵乾、蝦乾、臘腸等食材入餡，再用荷葉竹葉相交包裹而成超大的king size裹蒸粽。（圖／六福旅遊集團）

〈六福烏麻雞菇粽〉的提袋以實用的保溫袋融合粽葉綠與華麗的金色紋路設計，日後可重複使用。（圖／六福旅遊集團提供）

在商業大力炒作下，國人不再視「送粽」為不吉利、觸人霉頭的事情，因此繼中秋月餅禮盒之後，國人過端午節不再只是自己在家吃粽子應景，愈來愈多人亦會在此時致贈粽禮聯絡感情。為搶攻逐年擴大的端節送禮商機，觀光飯店除請廚藝團隊以高檔食材入餡，推出各式口味的粽子外，且對粽禮的包裝亦更趨講究。為爭取消費者青睞，業者盛裝粽禮的提袋亦隨著材料與造型持續進化，除考慮保溫與環保回收再利用外，並開始朝時尚文青格線設計，希望因此「袋袋相傳」，提高品牌與商品能見度，並創造銷售佳績。

為拉大與同業區隔，並深化集團品牌形象，六福旅遊集團今年端節推出的粽子除標榜選材奢華、用料紮實、口味精緻，首度將時尚、文青元素注入粽禮包裝設計，同時結合環境永續的理念，把端午的意象化結合可重複使用的環保袋，演繹成為全新獨創的文創包款，與傳統粽禮截然不同的提袋包裝，搶眼吸睛並可實用，一新市場耳目。

六福推出的〈溏心鮮鮑粽〉份量十足」，以彈牙溏心鮑魚搭配厚實蚵乾、蝦乾、臘腸等食材，再用荷葉竹葉相交包裹而成超大的king size裹蒸粽。這款高檔粽是以外型時尚的曼谷肩背包為提袋，或提、或揹，簡約時尚的文青風格。而以稀有菇蕈野生虎掌菇及松茸，搭配花羽雞腿肉和以鴨間稻有機糙米、紅扁豆、小米、紫山藥乾、雪蓮子、蕎麥等十種榖類製成的〈虎掌菇珍穀粽〉，則強調食粽也能很高纖、健康、優雅，配上華麗感十足的艷紅色毛氈手提包，大方的剪裁設計，送禮或自用都十分雅緻。

六福推出的台味〈烏麻雞菇粽〉以台灣美食麻油雞為題，精選雲林老店低溫鮮榨烏麻油與米酒，拌煮糯米蒸至香氣交融，搭配老薑爆香的的多汁雞腿肉、茶樹菇、北菇、蝦米與鹹蛋黃，彷彿喝一碗濃醇不膩的麻油雞湯，令人驚艷，口齒留香。提袋是以實用的保溫袋融合粽葉綠與華麗的金色紋路設計，俐落的長方形，更適合日後重複使用。

香格里拉台北遠東國際大飯店主廚團隊今年一口氣推出7款美粽及兩款頂級粽香禮袋，從經典品項到創新口味，單顆美粽價格自188元至638元不等。兩款粽香禮袋以可重複使用的環保設計概念，選用絕佳保溫效果的材質，並以象徵奢華尊榮的紫色展現精緻優雅的節慶感，打造兼具美感與實用的生鮮環保禮袋，強調裡外皆體面。

節慶禮盒是台北國賓飯店的強項，去年端午佳節，台北國賓飯店30天一共賣出3萬7000顆傳統肉粽和頂級肉粽，今年更瞄準佳節慶典推出禮盒，希望銷售顆數達到3萬8000顆。而台北國賓飯店設計新穎卻不失經典風格的「粽情香冰袋」，希望因此重到市場認同。「粽情香冰袋」一共裝載6顆肉粽，但依照此袋的深度，應可裝到10顆，裡層置放活動內袋可保冰，取出後，更可作為時尚環保袋。環保袋的外型設計，色彩風格取自國賓經典的咖啡金，鑲翠綠金邊的粽葉，整體經典而沉穩，雅致大方。

晶華酒店推出的「晶典粽香禮盒」，以無毒、保冰材質的外包裝取代保麗龍，外觀簡約奢華，可讓消費者重複利用。

(工商 )