85大樓慘淪民宿戰場 兩晚價格竟殺破千元

高雄地標85大樓。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

近年來陸客的來台觀光量銳減，全台的旅館業者也紛紛進入寒冬，甚至許多經營不下去的旅館業者都只能以倒閉退場，在高雄甚至出現流血價格戰，在高雄知名景點85大樓內，就有許多轉做民宿的小套房都出現破盤下殺價，三天兩夜只要999元。

根據中評網報導，台北如果有101大樓，高雄就不能不提到85大樓，但由於台灣的長期經濟不景氣，高雄85大樓的13樓到35樓早就轉作日租小套房，85大樓管理室表示，整棟大樓內約有1千多間小套房，由於數量甚多，管理室表示，整棟大樓內約有1千多間小套房，由於數量甚多，也形成了特殊經營模式，日租業者如「二房東」，跟房東承租若干小套房或一整層，成為一個小旅館。

其實現在打出兩晚只要999元的主因就是觀光客銳減，但也有業者表示，這樣千元有找的低價早已破壞原來市場行情，這間兩晚999元的房型其實是指沒有景觀窗景的小套房，裡頭頂多6-8坪，裝潢也不精緻。85大樓內還是有許多優質日租套房，一晚價格可到2999以上這些房型大多在高樓層，也有邊間雙採光含浴缸、音響、投影機、膠囊咖啡機等設備，住宿頻率還是很搶手。因此兩晚賣999元的算是個案非通例。

另一名業者則表示，85大樓其實受到陸客影響並不大，主要是整體台灣消費市場的動力不足。週一至週五平日住房率若有5成就很不錯，好日子還是要等到週休二日才有賺錢。他也指出，一千房間的備品、床單清潔大約需要200元以上的成本，若三天兩夜999，可能床單等衛生要考量，比敬一分錢一分貨。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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