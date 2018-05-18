赴日海外旅客破千萬 台灣就佔160萬

2018年05月18日 08:41 中時電子報 李靖棠

據日本NHK新聞網報導，日本觀光局今日宣布，截至上月（4月）下旬為止，赴日旅遊海外旅客確認突破千萬目標，總觀光人數達1051萬9千多人次，比去年同期增加15.4%。此外，光是4月份，訪日的外籍旅客就多達290.7萬人。其中光是台灣旅客，就多達160萬人造訪日本，總排名上排行第三。

其中特別的是，造訪日本的旅客三大來源地，依序是韓國、中國大陸和台灣，其中南韓和台灣不僅人數持續增長，運載的廉價航空航班也不斷地增加；而中國大陸雖然受到兩國關係變化莫測影響，但拜先前長期多次簽證釋出所賜，個人旅遊與自由行也快速增加中。

作為日本在東亞的三個鄰居，南韓訪日遊客以276萬9800人高居榜首，比去年同期大幅增加22%；中國大陸則有262萬6900人次造訪日本，也比去年增加了20.6%；而台灣則有160萬8700人次排行第三，也同樣比去年同期增長了11.2%。

日本觀光廳長官田村明比古表示，達成預期目標後，他們將朝向下一次更高標準前進，期望2020年東京奧運時，全年度赴日旅遊的海外旅客人數，能一舉突破4000萬人！官方也會擴大整合且增加誘因，讓海外遊客不僅限於東京、大阪等知名地區，也能擴散至更多縣市、藉此帶動整體地方經濟發展。

(中時電子報)