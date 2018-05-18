副所長遭爆施壓菜鳥警 調隔壁所竟一秒「東山再起」？

網友在臉書社團中爆料，新北市中和警分局積穗派出所何姓副所長長期欺壓基層。（翻攝臉書）

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中時電子報
/綜合報導
何姓副所長遭爆施壓菜鳥警，被調離現職，球評虧副所長調到隔壁派出所，竟一秒「東山再起」？(翻攝石明謹臉書)

新北市中和分局積穗派出所爆爭議，何姓副所長被控欺壓基層員警，暗示遇到地方人士要「吃案」，影片被po上網後遭到調離現職。但曾任警職的知名球評石明謹貼出中和分局調職令，何姓副所長被調派距離原單位僅5分鐘車程的國光派出所，還繼續擔任副所長，石明謹狂酸「一秒東山再起」。

中央警察大學畢業的球評石明謹，昨日在臉書貼出中和分局人事異動通報，內容為，「因為本分局推展勤、業務人力需求」，故調整相關人員職務調整。通報顯示，遭控欺壓基層警的何姓副所長，與國光派出所張姓副所長互調，人事命令自17日生效。

對此石明謹笑稱，他以為警察出包的大絕招是「調任非主管職務」，一年後東山再起，沒想到爆出爭議的何副所長，原封不動改當隔壁所副所長，石明謹笑虧「一秒東山再起XDDDDD」

貼文一出，立即招來網友毒辣批評，狂虧「這什麼等價交換」、「隔壁所繼續教做人，中和分局用心良苦」、「真的是 24 小時就搞定了」、「網內互調免費」、「調去2公里遠的地方上班，就是懲處。懂了~1顆星 沒有破2000，對不起分局啊」

針對網友疑慮，中和分局督察組張巡官請人代為在文章底下留言，澄清目前該副所長因正接受調查中，暫時調整服務單位，督察組亦在積極查證相關檢舉內容。

(中時電子報)

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