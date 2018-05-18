酷暑吃酸甜！八里「樹梅」冰凍吃好享受

2018年05月18日 09:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

只是五月初夏，然這幾天全台飆高溫，酷熱的天氣讓人直呼受不了，好冰涼消暑趣！新北市八里區樹梅上市，趕快抓緊時機來八里，品嚐入口即化的綿密口感以及甜中帶點微酸的沁涼滋味，讓你在炎熱夏天忍不住一顆接著一顆吃。買回家吃不完的樹梅別擔心，推薦你將樹梅放到家中冰箱冷凍庫，想吃的時候從冰箱拿出來，記得不要退冰，直接享用從冷凍庫出爐的冰凍樹梅，絕對是夏天的ㄧ大享受！

新北市八里區為全台樹梅最大產量的地方，其中「大容量果園」為八里區生產最大宗，園長陳義和從小夢想能成為台灣樹梅鮮果生產以及樹苗培育首屈一指的佼佼者，至今已種植樹梅30年，園區內的樹梅皆由陳義和引進，為了適應八里在地氣候，30年來不間斷，如今已成為『樹梅職人』。

果園內主要以東魁樹梅為主，因為果實大小如同硬幣50元，也常被稱為「五十摳」，不僅果肉大、口感豐富，且甜度高，吃起來相當過癮，同時樹梅園區以安全、友善的經營方式，讓消費者在享用的同時，也吃得更加安心。由於樹梅採收期程短，在短暫的採收期間需要大量的勞力，所以陳義和4位小孩紛紛加入父親果園事業中。

除了協助果樹種植的部分，陳義和更加善用年輕世代熟悉的網路行銷方式，幫助父親在網路接單販售樹梅鮮果。因為家中樹梅有穩定、好品質的口碑，每年都有許多老顧客排隊等候，已經有人連續買了6-7年，只要每年季節一到，顧客就已經紛紛開始電話預約搶購了！

八里區農會推廣部黃梓雄主任表示，樹梅單價每斤高達300-400元，是高單價的經濟作物，八里區樹梅種植面積約為4公頃，年產量約1萬多台斤，今年農曆年後氣候狀況良好，樹梅品質優良，採收期提早約15至20天，目前已經進入樹梅盛產期，請民眾把握時間購買!。

農業局表示，新北市樹梅主要集中在八里、三芝、淡水等地區，新北市輔導農民以安心、友善方式栽培，現在正值樹梅盛產季節，歡迎民眾及早搶購，品嘗柔嫩多汁、鮮豔欲滴的紅肉樹梅。

(中時電子報)