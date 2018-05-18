南屯里長傳承文化 小朋友聽入神

小朋友，我們找找「咖咖」在哪裡？端午節我們要穿木屐去踩街，把它吵醒幫我們翻土喔！南屯里長林秋潭當起老師，傳承在地文化。（黃國峰攝）

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南屯國小幼兒園海豚班的小朋友，來到社區生活館， 新奇的看著南屯區的風景攝影作品，童言童語的說，這個我有去過。（黃國峰攝）
來來來，看誰最快指出萬和宮在哪？南屯國小幼兒園海豚班的小朋友，來到社區生活館， 聆聽在地的故事。（黃國峰攝）
南屯里長林秋潭發想推動社區文化初體驗，舉辦「愛在社區幸福起跑」活動，希望讓孩子們從小就懂得在地文化，讓這裡的文化傳承。（黃國峰攝）

南屯區是台中最早開發的地區，最早朔源可到明鄭時期，而南屯老街更是最早的市集，南屯里長林秋潭發想推動社區文化初體驗，舉辦「愛在社區幸福起跑」活動，從幼兒園、國小、國中分別紮根，希望讓孩子們從小就懂得在地文化，讓這裡的文化傳承。

有誰知道「咖咖？」舉手！這天南屯國小幼兒園海豚班的小朋友，來到社區生活館，由於小朋友還小，林秋潭就以說故事的方式，引起小朋友們的興趣，其中穿插有獎徵答，小朋友們童言童語的作答，里長伯長、里長伯短的叫著，氣氛和樂。

里長林秋潭表示，南屯老街是很有歷史故事的地方，最早人們從這開墾拓展，因此當地有許多製造農具的打鐵店，其中又以犁頭最為出名，所以又稱犁頭店街。南屯老街周邊有國家三級古蹟，包括萬和宮、文昌公廟、三角街街屋等特色廟宇及建築。身為南屯里長更是有責任，帶頭來介紹文化。

知道這裡以前做甚麼用嗎？是誰住在這裡呢？林秋潭指著一張畫有在地文化建築、機關、學校的大圖，讓孩子尋找熟悉的地景，一個地方一個故事，串起了文化的傳承，故事還要繼續下去。

(中時 )

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