2018夢幻職業大洗牌！這行業竟打敗民宿老板 還擠進第三

2018年05月18日 09:15 中時電子報 戴安瑋

上班族夢幻工作排名。（圖/1111人力銀行）

畢業不等於失業，人力銀行今年發佈上班族心中夢幻工作排行榜，榜單大洗牌，網紅、部落客一躍進榜第三，DailyView網路溫度計揭密表示，星座專家-唐綺陽、QQ夏&QQ脆鵝等網紅，都是透過ig、臉書、youtube、直播APP的經營爆紅，讓新世代年輕人不單只求進公職、企業求職意向，更有不同於傳統的職業選擇，透過創意展現個人特色的網路平台經營，創造高收益。

DailyView網路溫度計表示，從今年1月1日起計至今，網紅、youtuber、直播主三種職業的討論度，平均每日近2000筆，究竟這些職業在紅什麼？特為你揭密。

星座專家-唐綺陽（FB粉絲數：1,090,844 ），其以前都是靠電視節目來讓觀眾看見，現成功經營起Facebook粉絲團，利用FB開設直播，每個月都會預告每個星座的當月運勢，還透過FB增加更多與網友的互動。

最純粹的親情-QQ夏&QQ脆鵝（IG粉絲數：76k），雖然夏德萱起初並沒有想要成為網紅，只是在IG上純粹分享自己爺爺與奶奶最可貴的親情，還幫他們取名為「QQ夏」、「QQ脆鵝」，雖然QQ夏在去年6月離開了，但他倆可愛有趣的模樣也都會永存在網友心中。

17直播母公司M17 Entertainment已經正式在美申請上市，M17集團的註冊會員共有4,790萬名，其中就有將近3,330萬用戶來自17直播；若按照營收排名，17直播去年在台灣的市占率36.1％，為台灣的直播龍頭。現許多年輕人想當直播主，透過直播來和粉絲互動也漸漸形成一種行業，稱「Live職人」。

蔡阿嘎（YouTube訂閱人數：1,739,472），蔡阿嘎拍攝輕鬆有趣的日常生活來引起網友的共鳴，進而引起眾多人開始轉行當YouTuber的念頭。現今台灣使用者在行動裝置上觀看YouTube時數較去年同期成長50%，電視上觀看YouTube時數較去年同期成長120%，讓年輕人們想當YouTuber。YouTuber已成為大家的夢幻職業之一。

不過，上述三種工作，從影片的發想到拍攝、還有後續的剪輯都要經過一段艱辛的時間，一紅則鳴，若是不合網友胃口，還可能遭到「網路霸凌」。

(中時電子報)