因「兩顆子彈」消失？ 伊朗爆：沙國薩勒曼王儲疑遇刺

從四月中下旬就未露面的薩勒曼王儲，究竟是發生什麼事情？（圖/美聯社)

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik News）報導，日前因改革沙國和大力打擊貪腐而經常露面的王儲薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman），近期卻有好長一段時間消失於公眾場合，也開始讓外界懷疑他的現況。伊朗國營電視台（Press TV）引述某個祕密勤務報告指出，薩勒曼王儲疑似於4月份在首都利雅得（Riyadh）王宮，遭遇「兩顆子彈」刺殺，恐怕已凶多吉少。

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伊朗媒體表示，過去掌握沙烏地阿拉伯大小政局的薩勒曼王儲，卻似乎連美國新任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月底來訪，他都並未出現在合影當中。法斯通訊社（Fars news agency）也點出，薩勒曼王儲已有27天並未在媒體前現身，恐怕是遇刺後健康狀態持續惡化所致，但對此傳聞，沙烏地政府和王室至今仍未有任何回應或說明。

現年31歲的穆罕默德·本·薩勒曼，是國王與第三王妃法赫達（Fahda bint Falah bin Sultan Al Hithalayn）之子，出生於沙國大港吉達（Jeddah），畢業於沙烏地國王大學（King Saud University）法律學系。2009年踏入政壇，成為時為利雅得省長父親的特別顧問。父親被命為王儲後，於2014年被任命為國務大臣，協助處理國政。

翌年父親繼位後，穆罕默德·本·薩勒曼成為最年輕的國防部長，並兼掌經濟和發展事務委員會，並在同年4月在父親安排下，將成為沙烏地王室首位第三代繼承人，也是有意逐步打破「保守」沙烏地體制的未來王室新領袖。

(中時電子報)

文章來源：Where's Mohammed? Media Speculates About Possible Death of Saudi Crown Prince

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