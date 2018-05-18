看牙醫忘回家路 警助老翁返家

洪姓老翁失智後經常迷路，日前半夜出門說要去「上班」。（斗南分局提供）

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雲林縣老年人口比率全台第二高，失智老人迷途案件也特多，斗南分局轄區派出所員警經常護送忘路老人回家，一周來服務了從斗六騎機車要看牙醫、徒步忘路、聲稱要去公司上班不記得公司在哪的阿公們，全都順利幫他們找到家。

大埤分駐所員警16日凌晨巡邏時，經過一家便利商店，發現一名老翁騎機車路倒，兩名員警把他扶起，老翁卻說不清他是誰、住哪，以車牌查詢老翁的戶籍，得知老翁獨居住斗六，無人可連絡。

員警很訝異老翁拄著拐杖走路不穩，如何騎機車到大埤？老翁說他要斗六看牙醫，因為騎錯路便一路往南，也不知道自己騎到那裡，天色漸漸變黑，他還是一直騎，騎到體力不支。

16日天亮後，老翁居然又搭計程車到大埤派出所，要牽車回斗六，員警不敢大意，麻煩機車行幫忙將老翁的機車運回斗六，再請計程車司機把老翁載回住處。

斗南派出所員警日前夜間10點多接獲民眾報案，指稱一名老翁在斗南文昌路走路說要去虎尾，員警抵達詢問老翁身分，老翁僅唸唸有詞說要走路去屠宰公司上班，並說為何他投履歷都不回應。

員警以人臉辨識系統查詢到該老翁身分61歲基隆人，但他說自己住在斗南鎮一個「很大媽祖巷」附近，警方載著老翁在順安宮附近找了快1小時，總算找到了。

洪姓老翁的妻子看到丈夫平安回家放下心中大石，她表示先生中度失智，晚上突然離家外出失去蹤影，他以前曾在斗南鎮肉品工廠上班，可能依稀彷彿還記得，才有要去屠宰場上班等說詞。

新光派出所日前接獲報案說有一名老先生在一家物流公司旁迷途，員警發現老翁似乎失智答非所問，攙扶他上巡邏車回派出所休息，休息半小時還是想不起家住哪，警方以辦案精神依照老翁提供的線索，比對警用電腦內所有可能的人名，終於找出老翁是住在斗南鎮延平路附近。

(中時 )

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