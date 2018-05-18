漢光預演傘兵意外 保傘連退員：媒體未審先判

2018年05月18日 09:28 中時電子報 喻華德

針對漢光34號演習「聯雲操演」，昨日在清泉崗空軍基地發生航特部特三營秦良丰上兵因主傘未開、副傘吃風不足墜地意外，一位民國84年至86年間在保傘連服役的許銘偉先生在臉書發文評論。他指出，網路上一堆「假專家」大肆批評裝備老舊、訓練不足、甚至說一定是「保傘連」有問題，剛好他也是保傘退伍的，於整整兩年的服役期間什麼參幾的都沒接，就只會摺傘，到退伍前摺了兩千多頂傘

那時（84/5～86/5）國軍用的是T-10B降落傘（編按：現在一樣使用同型傘具），受摺傘訓時曾經提到，只要記得傘頂的綿砂繩有綁，從C-130H運輸機丟出去傘也會開。摺傘摺久了之後也發現，要把傘摺到不開還真的很難.........

在85年左右發生過一件事，人員掛機（編按：傘兵跳出機門後傘具未能與飛機分離），他老兄就讓腰痠痛掛著繞著空降場飛一圈，然後傘教組的教官把他的傘頂割斷，他再拉副傘降落。那時候連上的弟兄聽到這件事都嚇一跳，直到傘具回來之後，責任釐清才鬆一口氣。

人員掛機是怎麼發生的？

許銘偉說明，因為當時是全副武裝跳傘，步槍是用倒背的，那位弟兄跳傘的時候不是「跳」出機門，而是往下「蹲」！

降落傘頂端有一條受力80磅就會斷掉的棉紗繩，一般如下跳的力道一定大於80磅，但是因為他是蹲下去，力量不足造成棉紗繩沒斷，他就一個人掛在飛機上飛了一圈。

「姿勢不正確」是關鍵，如果那位弟兄按照教官教的「往前跳」，就不會發生這樣的事，所幸後來人也並未受傷，不過我們連上所有的摺傘員跑去看破舊不堪的降落傘以及「被摺成90度的M-16步槍」，很難想像他那時候掛在飛機上的心情如何。

為何會發生勾在降落傘上面？

傘兵出機艙門往下跳的時候，不一定是呈現頭上腳下的狀態，有可能你是整個人翻上腳朝上，然後一不小心腳就勾到正在拉開傘繩了。許姓退員說，所以傘教組的教官在訓練的時候兇不是沒有道理的，一個不小心人就掰掰了。

摺傘的部分

每一位摺傘員要結訓的前一天，要摺8頂傘然後自己挑一頂去跳，過了你就是成為保傘連的正式摺傘員，你的草綠服會換上保傘徽，會有一頂小紅帽跟工具袋，然後不是這樣就算了，連上還要定期有人去跳自己摺的傘。

傘不開肯定是保傘連的問題？

許銘偉說，如果有人說傘不開肯定是保傘連的問題的話，當你去跳完五次基本傘，然後摺兩千頂之後再來跟我討論這個問題吧！「否則你只是個賺通告費沒什麼專業的咖罷了」。

(中時電子報)