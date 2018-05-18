下週鋒面將報到！ 一張圖看溫度變化

連日高溫，氣象局表示下週將有鋒面來台。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

最近幾日全台氣候相當炎熱，甚至昨(18)日在台東大武出現37.5℃的今年最高溫，就連台北的氣溫也高達36℃，不過根據中央氣象局資料顯示，未來一周明日至下週二(19-22日)因受到太平洋高壓影響，依然是艷陽高照、氣候炎熱的氣候型態，不過到下週二(22)晚間開始就有鋒面接近，屆時天氣會有明顯轉變，氣溫也將降到24℃。

氣象局資料顯示，明日至下週二(19-22日)白天因受到太平洋高壓影響，天氣悶熱、陽光強，各地大多為多雲到晴，降雨主要來自午後熱對流所產生的短暫雷陣雨，另外東半部地區會有局部短暫陣雨。週日(20日)-下週二(22日)白天高壓勢力稍減弱，午後除各地山區外，北部平地也有機會出現局部短暫雷陣雨機率。下週三（２３日）、下週四（２４日）鋒面影響，各地都將有陣雨或雷雨出現，全臺都要提防局部大雨發生。２５日至２７日天氣仍不穩定，各地午後易有局部雷陣雨。

氣象局氣溫變化圖。(圖/翻攝自中央氣象局官網)

而氣溫方面明日至下週二(19-22日)白天氣溫持續偏高，各地高溫都在３１、３２度以上，西半部更可以來到３４、３５度。下週二（２２日）晚起將有鋒面接近，天氣會明顯轉變，下週三（２３日）、下週四（２４日）鋒面影響，北部及東北部天氣稍微轉涼，高溫和前一天相比約下降５度，中南部影響不大。

(中時電子報)

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