萌！「浮球」裝魚當誘餌！水獺寶寶游泳嘗美味

2018年05月18日 09:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

母親節剛過，動物園的水獺寶寶也學會游泳了！不過小傢伙練游泳除有媽咪督促，其實「誘因」也很重要！聰明的保育員用「浮球」裡裝蚯蚓和鮮魚，藉此讓寶寶們瞭解嘗美食之前也要「動一動」！

台北市立動物園歐亞水獺「金莎」和「小金」的龍鳳胎寶寶已經3個月大了，在媽媽嚴格的教導，加上自身努力不懈的練習下，目前兩隻寶寶都已經熟悉游泳和潛水的技巧，而台灣動物區歐亞水獺專用的戶外活動場，水池的水位也在兩週前被保育員調整為原來的高度。

減敏訓練時，只要掀蓋的時間不會太長（10秒以內），「金莎」都不以為意。（台北市立動物園提供）

現在每天下午四點半左右，保育員便會將裝有朱文錦及泥鰍的浮球，放到大水池中央，讓「金莎」能夠像生產前一樣，自由地到水裡捕捉鮮魚，喜歡歐亞水獺的民眾，又可以近距離觀察「金莎」在水裡悠游的靈活身影。隨著龍鳳胎日漸長大，說不定很快地就有機會遇見寶寶們離開巢箱，出來散步和游泳唷！

在野外，歐亞水獺生產後，由媽媽單獨照養小寶寶！左「金莎」、右為寶寶。（台北市立動物園提供）

在野外，歐亞水獺就像獨行俠一樣，雌性的水獺即使在生產後，也是單獨照養小寶寶，因此動物園在確定「金莎」懷孕以後，便讓「金莎」與「小金」暫時分居，好讓準媽媽能夠安心待產和育幼。「金莎」和寶寶們所居住的巢箱，設有出入口可以自由的進出內欄舍或戶外活動場，寶寶們在經過兩個星期密集的泳訓課程後，身手已可媲美游泳健將，不僅速度跟得上媽媽，連潛水也變得輕鬆自如。

保育員現在每天會幫「大金」與「小金」（成年的歐亞水獺）準備600公克的鮮魚，平均分成300公克於上下午各享用一次，「金莎」因為要哺餵母奶，加上龍鳳胎寶寶也開始學習吃魚，因此目前每天的鮮魚量提高到1100公克，再以500公克、300公克、300公克的量，分成早、午、晚餵食。

保育員以呼喚、靠近觸摸巢箱，輕掀巢箱蓋到完全打開等漸進的步驟執行「減敏訓練」。（台北市立動物園提供）

目前寶寶們先暫時在內欄舍裡，用淺水盆學習自己捉活魚和吃魚，據保育員觀察後表示，朱文錦的肉質偏鬆軟較好入口，而泥鰍的口感則是屬於Q彈有韌性的，所以寶寶們需要多嚼咀幾下，這兩種食材牠們都很喜歡，相信只要勤加練習，在不久的將來，牠們便可以和爸爸媽媽一樣，靠自己的力量在大水池中覓食囉！

歐亞水獺的保育員每天餵食前，都要用秤計算活魚的份量。（台北市立動物園提供）

為了讓寶寶們能盡早習慣與保育員接觸，自兩個月前，保育員即開始以呼喚、靠近觸摸巢箱，輕掀巢箱蓋到完全打開等漸進的步驟執行「減敏訓練」，到目前為止，只要掀蓋的時間不會太長（10秒以內），「金莎」都不以為意，希望能藉此讓龍鳳寶寶與保育員更加熟稔，將有助於觀察牠們的成長狀況，在未來需要進行健康檢查或醫療時，也能大幅降低保定時所產生的緊迫。在此也要特別提醒大家，日間在經過台灣動物區歐亞水獺活動場時，請記得降低音量，保持輕聲細語，讓巢箱內的「金莎」與寶寶們能安心休息。

為了讓歐亞水獺域內保育的意識向下札根，增加金門縣當地民眾參與的機會，「金莎」小寶寶命名票選活動，將開放金門縣立幼兒園及國中小等學校現場實體投票；另外108年5月26日（六）於台北市立動物園舉辦的「歐亞水獺-長長99」保育活動，活動當天亦開放入園民眾現場投票，命名票選結果將於5月30日（三）公布，歡迎民眾踴躍參加。

(中時電子報)