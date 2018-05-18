驚！港女命案凶嫌7月5日羈押期滿！法務部趕提司法互助

2018年05月18日 09:45 中時 陳志賢

港女潘曉穎來台旅遊遭男友陳同佳殺害棄屍案，法務部日前2度向香港請求司法互助，現正等候港方保安局、律政司回覆，由於目前人在香港遭收押的陳同佳，羈押期限至7月5日為止，港方可能在6月底召開陳嫌延押庭，因此法務部基於人命關天，為釐清命案真相，期盼港方能儘速在6月底給予回覆請求。

潘、陳2人今年2月7日來台灣遊玩，共度情人節，但10天後陳卻殺害潘再棄屍。潘父跨海來台找人，意外發現女兒銀行存款遭盜領，台港警方齊力合作，查出陳涉有重嫌，港警逮捕陳嫌，台警則在竹圍捷運站旁草叢內找到潘女遺體，由於大部分證據都在台灣，港方又無法偵辦境外殺人罪，致全案陷入膠著。

港警查出，陳嫌涉嫌偷走潘1台CASIO相機、iPhone6手機還有現金2萬元，另也用潘女提款卡盜領18500元港幣，被依竊盜罪收押迄今，但陳嫌態度異常冷靜，也沒有家人陪同，坦承犯案，被收押也不提抗告。

承辦本案的士林地檢署3月16日，首次透過法務部國際及兩岸法律司，向香港提出司法互助請求，港方未有正面回應，5月初，士檢因法醫相驗結果出爐，證實在潘女腹腔內發現另組不同的DNA，懷疑潘女生前懷孕，2度透過法務部國兩司請求港方司法互助，盼港提供陳嫌DNA進行比對。

法務部日前接獲港方初步回應，表示由於香港與台灣之間並無司法互助協議，因此將由保安局、律政司研商後回應是否同意司法互助。

但法務部國兩司認為，基於「互惠原則」，國際間未簽訂司法互助協議，進行司法互助的事例很多，台灣就已跟30多個沒有訂有司法互助協議的國家，進行過個案司法互助，畢竟凶嫌及被害人都是香港籍，因此希望港方能以個案司法互助方式，與我進行司法互助，儘快釐清本案真相。

據法務部掌握訊息，凶嫌陳同佳的羈押期限將至7月5日為止，港方是否延押，將在6月底開庭 決定，因此法務部期盼港方能在6月底，能以個案互助方式，協助我方調查這起命案。

(中時 )