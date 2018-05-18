獨居老翁癌末沒錢開刀 友人上黑色豪門求助

2018年05月18日 10:02 中時 程炳璋

台南市安南區蕭姓老翁5月初因身體不適檢查發現癌末，在南部舉目無親又身無分文的他，一度打算放棄治療，朋友一邊苦勸動手術，一邊發動網路募款及里長申請急難救助，感動網友，安南醫院得知，請社工協助申請重大傷病卡並幫忙部分自費項目。

64歲蕭姓老翁原是桃園人，親人都在北部，他獨自到台南生活5、6年，當起地磚工人賺取微薄薪水維生，因工作認識高姓婦人，高婦同情蕭男在南部舉目無親又無處棲身，將一間空房讓給蕭翁居住，過著清苦的日子。

蕭男今年3月開始身體不適，連工作也保不住，5月初病情惡化突然無法行走，到安南醫院求診，才知道已是肺癌末期，腫瘤轉移壓迫到脊椎，造成不良於行。

因無力支付高昂手術費，蕭男一度考慮放棄治療，高女知情後，力勸他接受手術，實際上高女本身經濟能力也不好，唯一能作的就是幫忙照顧蕭男，她日前苦惱的求助吳姓女友人。

熱心的吳女在取得蕭男同意下，連日將他的病歷資料公布在臉書上，並提供蕭男的郵局帳戶，發動募款要求網友每人捐100元。5天來共募得2萬多元。

吳女另求助里長，取得證明文件要申請低收入戶與急難救助，她17日晚上再將整件事情與證明文件都傳上熱門的臉書粉絲團「黑色豪門企業」，引發大批網友關注，多數網友感動匯款。

安南醫院確認這位蕭姓老翁為住院病患。蕭男目前肺癌第4期，手術後肺部與脊椎癌細胞的切除情況不錯，正住院觀察。

蕭男手術的醫療費用為4萬7000元，後續還需化療、打骨漿與復健等費用，對蕭翁來說根本無力支付，醫院社工部17日晚間從網路得知消息，已介入了解，正協助蕭男申請重大傷病卡，幫忙蕭男減輕自費部分的醫療費用。

(中時 )