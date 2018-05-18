砸下千億 以色列擬升級採購多架F-15I戰機

由以色列自行升級研發、與美軍F-15E「攻擊鷹」戰機同款的F-15I戰機。（圖/以色列空軍）

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中時電子報

據Flight Global新聞網報導，擁有中東最強空戰優勢的以色列，在先前砸重金添購多架F-35戰機（F-35 Lightning II）後，近日又傳出該國國防部有意再砸40億美元（約1,196億台幣），採購25架新型F-15I「鷹式」戰機（F-15I），並將麾下服役18至20年的F-15I型戰機全面升級，讓這款攻擊型戰機的攜彈量與性能更上一層樓，藉此防衛變化不定的中東局勢。

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由麥道（McDonnell Douglas）公司得標，F-15戰機於1972年首次試飛成功，並於2年後交付美軍服役。除了美國空軍外，F-15戰機亦出口至日本、以色列、韓國、新加坡與沙烏地等國，雖有後繼者F-22戰機（F-22 Raptor），但受限於其生產數量過少，F-15仍是美國與多個盟友的主要戰力之一。

以色列自行研發升級的F-15I型戰機。（圖/以色列空軍）

有單/雙座兩類，但攻擊型的E型打擊鷹是雙座版本。極速可達2.5馬赫、最多可搭載3個副油箱，最大航程約為3100浬。可掛載7,300公斤的武器，包含AIM-9響尾蛇飛彈、AIM-120先進中程空對空飛彈或是核子彈頭。

以色列空軍目前使用的F-15I戰機，是根基於美軍的F-15E「攻擊鷹」（F-15E Strike Eagle）上自行改良的版本，雖服役多年、卻仍是以色列倚重和不可或缺的空戰主力之一。相較花大錢採買新一代、但性能極不穩定的F-35戰機，看來擁有強大本土國防工業當靠山的以色列，還是比較喜歡擁有豐富實戰經驗的F-15戰機。

(中時電子報)

文章來源：Israel to link fleet upgrade with follow-on F-15I buy

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