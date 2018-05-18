台灣人早餐最油膩亞太第一！「慣老闆」竟是背後元凶

2018年05月18日 10:09 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

亞太地區健康早餐調查，台灣竟是早餐吃得「最油膩」的國家。(圖/資料照)

一日之計在於晨，雖然許多人都知道吃早餐很重要，但大部分人吃早餐的習慣卻大錯特錯！根據一項「亞太地區健康早餐」調查，發現台灣是亞太區早餐吃得「最油膩」的國家；過半民眾吃早餐習慣不佳，包括：不吃早餐、吃錯時間、吃得太油，背後原因竟與「慣老闆」有很大關係。

根據賀寶芙2018「亞太區健康早餐調查」發現，有8成的台灣人認為早餐是一天最重要的一餐，但竟有24％的民眾，十年來沒有天天吃早餐，高達7成沒攝取蛋白質、8成沒攝取蔬果，有35％是在通勤時間或到公司才吃早餐；另外，調查顯示，台灣人早餐的脂肪攝取量達25%，高於其他亞太區國家達21%，是早餐吃得「最油膩」的國家。

分析指出，台灣人工時排名全球第6，工作太忙、工時太常、被慣老闆壓榨竟是導致沒時間吃早餐或早餐吃錯時間的最大元兇！許多人為了方便早餐都外食，台灣人最愛的早餐類型，包括飯糰、麵包、水煎包、蛋餅、蘿蔔糕、燒餅油條、三明治等，不僅高油、高熱量，蛋白質與纖維量也不足。

賀寶芙資深營養師林若君表示，高脂肪、高熱量並不等於高營養，還會造成體重增加、肌肉流失；另外，起床後3小時是「早餐黃金時間」，建議在起床後的一小時補充含有「優質蛋白質」、「纖維素」、「碳水化合物」的均衡早餐，並戒掉不健康的高熱量三合一咖啡。

(中時電子報)