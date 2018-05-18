台灣人早餐最油膩亞太第一！「慣老闆」竟是背後元凶

台灣人早餐最油膩亞太第一！「慣老闆」竟是背後元凶。(圖/資料照)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
亞太地區健康早餐調查，台灣竟是早餐吃得「最油膩」的國家。(圖/資料照)

一日之計在於晨，雖然許多人都知道吃早餐很重要，但大部分人吃早餐的習慣卻大錯特錯！根據一項「亞太地區健康早餐」調查，發現台灣是亞太區早餐吃得「最油膩」的國家；過半民眾吃早餐習慣不佳，包括：不吃早餐、吃錯時間、吃得太油，背後原因竟與「慣老闆」有很大關係。

根據賀寶芙2018「亞太區健康早餐調查」發現，有8成的台灣人認為早餐是一天最重要的一餐，但竟有24％的民眾，十年來沒有天天吃早餐，高達7成沒攝取蛋白質、8成沒攝取蔬果，有35％是在通勤時間或到公司才吃早餐；另外，調查顯示，台灣人早餐的脂肪攝取量達25%，高於其他亞太區國家達21%，是早餐吃得「最油膩」的國家。

分析指出，台灣人工時排名全球第6，工作太忙、工時太常、被慣老闆壓榨竟是導致沒時間吃早餐或早餐吃錯時間的最大元兇！許多人為了方便早餐都外食，台灣人最愛的早餐類型，包括飯糰、麵包、水煎包、蛋餅、蘿蔔糕、燒餅油條、三明治等，不僅高油、高熱量，蛋白質與纖維量也不足。

賀寶芙資深營養師林若君表示，高脂肪、高熱量並不等於高營養，還會造成體重增加、肌肉流失；另外，起床後3小時是「早餐黃金時間」，建議在起床後的一小時補充含有「優質蛋白質」、「纖維素」、「碳水化合物」的均衡早餐，並戒掉不健康的高熱量三合一咖啡。

(中時電子報)

慘斃了！台灣比20年前強的只剩這兩樣
餐餐都刷牙錯了！這時間刷 牙齒提早報銷

萌！「浮球」裝魚當誘餌！水獺寶… 瑪喜樂基金會生命教育 帶學童身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。