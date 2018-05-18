川普會見習近平特使劉鶴

2018年05月18日 10:04 旺報 徐維遠

美國總統川普當地時間17日在白宮橢圓形辦公室會見正在對美國進行訪問的大陸國家主席習近平特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。劉鶴表示，中方願與美方一同努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題。

大陸《人民日報》客戶端18日指出，劉鶴首先轉達習近平及彭麗媛對川普總統及夫人的問候。川普總統對此表示感謝，並請劉鶴轉達他和夫人對習主席夫婦的問候。

劉鶴表示，在兩國元首共同引領下，中美關係取得重要積極進展。當前中美關係發展正處在一個重要發展階段，雙方要落實好兩國元首重要共識，相向而行，相互尊重，共同努力，推動兩國關係健康穩定向前發展。

川普表示，高度珍惜同習近平主席的良好工作關係和個人友誼，願與習主席繼續保持密切溝通，共同推進美中關係持續發展。

會見中，雙方就中美經貿關係深入交換意見。劉鶴表示，這次訪美是按照兩國元首共識，就中美經貿問題同美方繼續進行深入溝通；中方願與美方一同努力，在平等互利基礎上妥善處理和解決雙方關切的經貿問題，確保經貿合作繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

川普表示，美中在經貿領域保持良好合作關係十分重要，美中兩國經濟發展勢頭很好，市場潛力巨大，雙方開展經貿合作擁有廣闊空間。希望兩國經濟團隊共同努力，積極解決雙方經貿關係中存在的問題。美中應重點在能源、製造業領域加強貿易投資合作，擴大農產品貿易和市場准入，加強知識產權保護合作，為兩國人民帶來更多實際利益。

美國副總統彭斯、財政部長姆努欽、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤等美方官員參加了會見。

(旺報 )