假檢警詐75萬還想賺更大筆 慘被受害婦人絕地復仇

范嫌（中）坦言，剛買新車急需用錢，才被詐騙集團吸收當車手。（柯宗緯翻攝）

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警方埋伏逮補詐騙車手。（柯宗緯翻攝）

高雄李姓婦人遭假檢警詐騙75萬，未料詐騙集團食髓知味，準備再騙更大筆290萬。李婦這回學聰明，向轄區陽明派出所報警，警方埋伏一舉逮補3名車手到案，3嫌坦言為錢被吸收，以不法所得抽成3％，分得約2萬多元，訊後依詐欺罪移送法辦，警方將擴大清查其他共犯並溯源上游。

警方表示，15日受理李婦遭假檢警面交詐騙75萬元，提醒被害人小心可能二次遭詐，果不其然次日又來電，要求被害人至銀行提領290萬。專案人員獲悉立即陪同被害人以電話與歹徒斡旋，同時於雙方約定地點三民區義華路、陽明路口，進行縝密部署。

當天下午3時30分許，警方發現18歲范姓男子在約定地點徘徊，立即上前盤查，他不敵員警盤詰，坦承受詐欺集團上游遙控取款，並透露還有2名共犯隨同南下並指述共犯特徵。范嫌供稱，剛買新車急需用錢，對方說按照指示配合，最快這兩天就會給報酬。

警方持續在現場埋伏，第2名車手17歲呂姓男子現身與被害人面交遭款，警方趁機立即上前制伏，同時也逮補同行的22歲陳姓女車手，當場查扣贓款1萬3200元及3支手機等證物。

3嫌起初口徑一致堅稱，是在網路看到求職廣告向「錢先生」應徵工作，性質是向債務人取款，但警方不予採信持續突破，三嫌才坦承是接受詐騙集團車手頭綽號「小錢」男子遙控，從桃園搭高鐵南下轉乘計程車至現場，3人分工把風監控、面交取款，沒想到竟遭警方盯上。

(中時 )

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