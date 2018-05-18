NBA》開始想念厄文？騎士球員怒批安吉是小偷

騎士球員竟然傳出怒罵塞爾提克總管安吉(右)偷走厄文的聲音。(美聯社)

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中時電子報

眼見在東區冠軍賽處於0比2落後，騎士除了「小皇帝」詹姆斯以外，找不到第2個得分點，根據《The Score》爆料，騎士球員開始出現抱怨球團高層季前交易厄文決定，甚至認為塞爾提克總管安吉像個小偷，直接偷走了厄文！

事實上回顧這筆塞爾提克與騎士的季前交易，騎士只能說虧大了，因為他們換來「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、克勞德與後來變成今年第8順位的首輪籤，因為湯瑪斯與克勞德來到騎士表現平平，湯瑪斯大部分時間還處傷兵名單當中。

結果騎士今年2月趕緊把湯瑪斯與克勞德，分別交易到湖人、爵士，換回胡德、克拉克生、喬治希爾與小蘭斯，儘管仍以東區第4種子闖進季後賽，這些新援卻沒帶來太多幫助，騎士幾乎仍靠原本成員打天下，尤其是太依賴詹皇。

反觀厄文雖因膝傷提前整季報銷，仍在例行賽幫助綠衫軍搶下東區第2席位，甚至來到季後賽，鼓勵包含塔圖、傑倫布朗、洛席爾等新兵打出超水準表現，難怪騎士內部會開始出現埋怨高層的聲音，可惜這一切都已無法改變。

只是騎士球員這麼早就開始抱怨，也算太不信任自我能力了，畢竟接下來兩戰將回克里夫蘭進行，騎士還沒真正面臨淘汰窘境，只要有詹姆斯在，不管面對怎樣逆境，騎士還是有機會逆轉局面，這種抱怨未免也太無厘頭了。

(中時電子報)

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