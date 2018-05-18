瑪喜樂基金會生命教育 帶學童身障體驗

2018年05月18日 10:23 中時 謝瓊雲

學童輪流坐上輪椅，學習乘坐輪椅的注意事項和各項安全配備，認識身障者生活上的諸多不便。(謝瓊雲攝)

瑪喜樂基金會每年都會與彰化縣10多所中小學合作辦理生命教育身障體驗，讓學童從小學會尊重與接納每個獨特的生命。(謝瓊雲攝)

瑪喜樂基金會每年都會與彰化縣10多所中小學合作辦理生命教育身障體驗。(謝瓊雲攝)

彰化縣瑪喜樂基金會志工今（18日）一早進入溪湖國小校園，帶領三年級上百名學童進行生命教育身障體驗，讓學童體驗感受視障與肢障者不便，培養同理心，學習接納、尊重生命個體的獨特性。

溪湖國小校長陳俊文表示，溪湖國小設置有資源班、特教班，平時就配合融合教育，讓全校的孩子常有機會與身障學童互動、相處；透過影片觀賞、和體驗遊戲設計，能幫孩子們換位思考，理解視障者、肢障者，在遇到上下坡、障礙物時的實際狀況，體驗身障者生活上的諸多不便與困難。

基金會副執行長蔡淑哖表示，為了增加兒童與青少年對身障者的認識，不同於早年多是由學校、社團來院參訪，15年來邀請志工主動走進學校，為學童設計一系列體驗活動，讓他們從小時就能了解身障者的限制，培養同理心、進而學會珍惜每個生命都是獨特個體。

蔡淑哖說，志工與老師們不斷講解說明，讓學童們聽懂身障者生活上遭遇的困難，都比不上實際自己體驗、感受一遍，進而發自內心想一想如何能幫助到身障者。

瑪喜樂基金會為了讓更多人納身心障礙者，2003年培訓、成立志工隊，開始主動走進校園辦理生命教育活動，讓學童觀賞影片認識瑪喜樂阿嬤的生命故事，說繪本故事等。去年共計有18名志工完成16場次、協助1300多名學生參與身障體驗活動，今年預計辦理15場次；有意願合作的學校可以主動來電04-8960271聯繫洽詢，基金會就將安排志工進校。

(中時 )