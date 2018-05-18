瑪喜樂基金會生命教育 帶學童身障體驗

溪湖國小三年級上百名學童上午在瑪喜樂基金會志工帶領下，進行身障體驗。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
學童輪流坐上輪椅，學習乘坐輪椅的注意事項和各項安全配備，認識身障者生活上的諸多不便。(謝瓊雲攝)
瑪喜樂基金會每年都會與彰化縣10多所中小學合作辦理生命教育身障體驗，讓學童從小學會尊重與接納每個獨特的生命。(謝瓊雲攝)
瑪喜樂基金會每年都會與彰化縣10多所中小學合作辦理生命教育身障體驗。(謝瓊雲攝)

彰化縣瑪喜樂基金會志工今（18日）一早進入溪湖國小校園，帶領三年級上百名學童進行生命教育身障體驗，讓學童體驗感受視障與肢障者不便，培養同理心，學習接納、尊重生命個體的獨特性。

溪湖國小校長陳俊文表示，溪湖國小設置有資源班、特教班，平時就配合融合教育，讓全校的孩子常有機會與身障學童互動、相處；透過影片觀賞、和體驗遊戲設計，能幫孩子們換位思考，理解視障者、肢障者，在遇到上下坡、障礙物時的實際狀況，體驗身障者生活上的諸多不便與困難。

基金會副執行長蔡淑哖表示，為了增加兒童與青少年對身障者的認識，不同於早年多是由學校、社團來院參訪，15年來邀請志工主動走進學校，為學童設計一系列體驗活動，讓他們從小時就能了解身障者的限制，培養同理心、進而學會珍惜每個生命都是獨特個體。

蔡淑哖說，志工與老師們不斷講解說明，讓學童們聽懂身障者生活上遭遇的困難，都比不上實際自己體驗、感受一遍，進而發自內心想一想如何能幫助到身障者。

瑪喜樂基金會為了讓更多人納身心障礙者，2003年培訓、成立志工隊，開始主動走進校園辦理生命教育活動，讓學童觀賞影片認識瑪喜樂阿嬤的生命故事，說繪本故事等。去年共計有18名志工完成16場次、協助1300多名學生參與身障體驗活動，今年預計辦理15場次；有意願合作的學校可以主動來電04-8960271聯繫洽詢，基金會就將安排志工進校。

(中時 )

台灣人早餐最油膩亞太第一！「慣… 乘坐大王蓮在桃園！草編DIY、賞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。