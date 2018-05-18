近日感觸多？柯P參加公辦都更開工典禮 竟哽咽

台北市長柯文哲早上出席斯文里三期公辦都更動工典禮，致辭時一度哽咽。（鄧博仁攝）

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台北市長柯文哲日前上廣播節目受訪後，不僅專訪言論藍綠不討好，周三民進黨選對會也做出「白綠分手」的決定，可謂蠟燭兩頭燒。他今天早上出席斯文里三期公辦都更動工典禮，被發現一度哽咽，是否感觸良多？柯坦言，看起來風光動工，背後是超過100場說明會、府內無數場會議，「有時間的話，應該多做點事，但沒辦法，我們要花時間應付各式各樣的政治攻擊。」

大同區斯文里整宅已有近50年歷史，建物窳陋老舊，卻遲遲未能展開都更，柯市府上任後在此處推動公辦都更，終在18日辦理斯文三期整宅的動工暨新廈命名典禮。

雖有少數都更不同意戶到場抗議，但柯文哲未受影響，甚至仍被發現致詞時一度哽咽。會後他受訪時表示，開工典禮只有30分鐘，但準備工作超過3年，不要以為好像很風光，其實背後有超過100場說明會、府內多少會議；是否最近感觸良多，所以才哽咽？柯坦言，有時間的話，應該多點時間做事，但沒辦法，「我們要花時間應付各式各樣的政治攻擊」。

柯文哲進一步說明，雖然還是有幾個不同意戶，但公辦都更的好處就是權利義務都是公開透明，即使有些不滿意，至少沒有暗盤、黑幕，每一戶分多少錢都公開透明，但在這之下還是有1、2個不滿意，作為市府還是要尋求最多人的利益，指示還是有些程序給他申訴什麼，該做還是做。

至於近日的政治紛爭，柯文哲則表示，會叫媽媽少說話，「反柯是倒英」的說法也是坊間傳言；關於競選總幹事的職務，的確問過廣播節目主持人陳雨鑫，不過對方要做生意，當義工可以、當總幹事就沒時間。

(中時 )

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