MLB》坎諾陷禁藥風暴 洋基沙胖：不意外

2018年05月18日 10:34 中時電子報 盧品青

水手隊二壘手坎諾(Robinson Cano)誤用藥物遭禁賽80場，他是2009年洋基奪冠的重要成員，當年隊上的「牛奶哥」卡布瑞拉(Melky Cabrera)以及A-Rod後來都爆出禁藥問題，也讓洋基該年的世界大賽冠軍失色不少。

前隊友「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)在ESPN的節目上說，其實坎諾被驗出禁藥他一點都不意外。「坎諾雇用一個助理幫他買藥，卡布瑞拉和A-Rod都是坎諾的死黨，他們是同一掛的，都有打藥。」

老隊友沙胖(CC Sabathia)說：「我從沒懷疑過誰，但是自從布朗(Ryan Braun, 前國聯MVP)用藥被抓之後，現在是誰被抓我都不意外了。」

洋基貝騰塞斯(Dellin Betances)、賈登納(Brett Gardner)都說：「每次看到有人被禁賽都很難過。坎諾是個優秀的球員，我們都很喜歡他，即使發生這種事也不會改變我們對他的評價。」

前洋基球星一個個被爆出用藥，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)無奈地說：「如果我當年知道他們吃藥，我肯定會向聯盟舉報。但是『懷疑』和『知道』畢竟是兩碼子事。」

坎諾使用的是家鄉多明尼加的醫師開給他的藥物。老虎隊卡布瑞拉(Miguel Cabrera)說：「這是狗屁，坎諾絕對不會用禁藥。」在海外吃藥打針就可能會這樣，「如果我在家鄉委內瑞拉吃醫師的藥，也難保不會被驗出禁藥成分。」

坎諾被驗出的呋塞米並不是提升運動表現的成分，然而違反藥物政策，就是一個洗不清的汙點。身為史上最優秀的二壘手之一，坎諾的汙點很可能導致他日後無緣棒球名人堂。

(中時電子報)